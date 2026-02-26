Monika Brodka zyskała popularność jako piosenkarka. Na przestrzeni lat sporo mówiło się również o jej życiu miłosnym. Co ciekawe, artystka już kilka razy szykowała się do ślubu. Tak, jak śpiewała w swojej piosence: "Miał być ślub", a... jeszcze go nie było. Brodka pozostaje w nieformalnym związku ze swoim ukochanym o imieniu Mikołaj. Przypomnijmy, że w marcu 2025 roku zakochani doczekali się syna. Zanim jednak znalazła prawdziwą miłość, przeszła kilka złamanych serc.
Pierwszym głośnym związkiem Moniki Brodki była relacja z Janem Wieczorkowskim. Para była nawet zaręczona. Jak się okazało, mężczyzna zostawił artystkę z dnia na dzień. Wtedy zwątpiła w miłość. "Miłość nie istnieje. Wydaje mi się, że zakochanie często mylimy z miłością. Sama miłość to bardziej dopasowanie między dwojgiem ludzi i suma ich chwilowych potrzeb i oczekiwań. Bardziej partnerstwo" - wyznała "Vivie!".
Wówczas mówiło się, że "Miał być ślub" to piosenka właśnie dla Wieczorkowskiego. "Ta piosenka z założenia był to żart, a został potraktowany dosłownie. Przez to stała się weselnym hitem. W sumie cieszę się, że tyle serc połączyło się dzięki tym dźwiękom i jeśli to ma służyć zapieczętowaniu miłości, to niech będzie" - tłumaczyła Brodka po latach w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów". Z czasem wokalistka zaczęła mówić, że nie warto się zakochiwać. "Później jest ciężko się rozstawać, rozstawać, rozstawać" - podkreślała "Vivie!".
Monika Brodka później związała się z Krzysztofem Garbaczewskim. "To, co tak naprawdę ludzi najbardziej kręci, ta książkowa miłość, jest czymś, czego cały czas próbujemy dosięgnąć, wyciągamy rękę, a to cały czas się oddala. Jak już się tego sięgnie, to zastanawiamy się, czy to już" - zdradziła "Vivie!", wyznając, że się zaręczyła. Zanim jednak para stanęła na ślubnym kobiercu, związek się rozpadł. Kolejnym partnerem Brodki był Przemysław Dzienis. Zaręczyli się w 2018 roku, jednak i ta relacja nie przetrwała. Później serce piosenkarki na półtora roku skradł Maksym Rudnik. W 2024 roku Brodka na nowo się zakochała. Ze swoim ukochanym Mikołajem jest do dziś. Nie opowiada jednak w mediach o swoim związku. ZOBACZ TEŻ: Monika Brodka unika pokazywania zdjęć dziecka. Tym razem zrobiła wyjątek