Od pewnego czasu w mediach dyskutuje się na temat małżeństwa Poli i Michała Wiśniewskich. Wielu uważa, że para przechodzi kryzys, a swoimi wypowiedziami tylko podsycają te rewelacje. Niektórzy zauważyli, że celebrytka dodaje pesymistyczne posty. Mimo że ostatnio Pola wystąpiła w śniadaniówce TVP i zaprzeczała, że ma problemy w związku, jej nowy wpis może budzić wątpliwości.

Pola Wiśniewska podsumowała luty. Na jednym z nagrań zalała się łzami

Choć ostatnio Pola Wiśniewska zaprzeczyła, by w do jej małżeństwa zawitał kryzys, jej nowy post na Instagramie może dać jednak do myślenia. "A luty? Jak to luty. Dużo zwykłych dni. Trochę śmiechu, więcej trosk. Jak to w życiu. Nic nie układa się idealnie, a jednak coś się układa. Zawsze. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to sukcesem, czy porażką" - napisała na Instagramie żona piosenkarza, dodając do wpisu kilka ujęć z mijającego miesiąca. Dociekliwi z pewnością zauważyli, że na jednym z nagrań widzimy Polę Wiśniewską we łzach.

Fani od razu ruszyli z odsieczą, próbując pocieszyć celebrytkę. Podkreślili, że jest według nich niezwykle silną kobietą. "Jesteś piękną, silną kobietą", "Nie znam cię osobiście a lubię. Trzymaj się wojowniczko", "Droga Polu, przykro patrzy mi się na twoje łzy. Jesteś taką dobrą i ciepłą osobą" - czytamy w licznych komentarzach pod postem.

Pola Wiśniewska w "Pytaniu na śniadanie". Odniosła się do plotek o kryzysie

Jak już wspominaliśmy, Wiśniewska gościła niedawno w "Pytaniu na śniadanie". 22 lutego opowiedziała w studiu śniadaniówki o plotkach na temat jej małżeństwa. - To jest bardzo krzywdzące i trochę nawet obrzydliwe. Odnoszę takie wrażenie, że to media w dużej mierze nakręciły całą tę spiralę niedomówień - stwierdziła. Dodała, że treści, które publikuje, są motywacyjne i nie mają charakteru osobistego. - Moje pogadanki są afirmacjami, tekstami motywującymi kobiety, wspierającymi, dodającymi siłę, ale nigdy to nie są personalne wywody - komentowała.

Celebrytka przyznała, że artykuły trafiają do jej najbliższych, co bardzo się jej nie podoba. - Wyciąganie z kontekstu tych wypowiedzi, po to, żeby generować artykuły, które później trafiają do naszych dzieci, rodzin, a które są takie tendencyjne, jednostronne, jest krzywdzące - skwitowała Pola Wiśniewska.