Włodzimierz Matuszak jest doskonale znany widzom "Plebanii". W serialu odgrywał rolę proboszcza Antoniego Wójtowicza. Mimo że wcielał się w księdza, prywatnie aktor nie jest przychylny instytucji Kościoła. - Zastanawiam się nad dokonaniem apostazji. Od dawna nie chodzę do kościoła. Powiedziałbym nawet, że jestem już osobą niewierzącą - mówił w rozmowie z Plejadą. Media rozgrzały wieści o związku Matuszaka z młodszą aktorką. We wrześniu 2025 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. To ponownie wzbudziło spore emocje.

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska szykuje się do ślubu. "Z dala od Polski"

Włodzimierz Matuszak ożenił się z Karoliną Nolbrzak. Parę dzieli ponad 30 lat

Włodzimierz Matuszak i Karolina Nolbrzak poznali się na planie "Plebanii". On wcielał się w proboszcza, ona w Iwonę. Relacja aktorów wzbudzała spore emocje. Matuszak miał wówczas żonę, z którą wychowywał córkę. "Długo ukrywali swój związek, przed żoną również. (...) Wszyscy wiedzieli, że ma romans z Nolbrzak, tylko ona nie" - przekazano na łamach "Twoim Imperium". W 2013 zakochani zamieszkali razem, a aktor rozwiódł się z żoną. W sierpniu zeszłego roku Matuszak i Nolbrzak sformalizowali związek, natomiast informacja o ich ślubie trafiła do mediów na początku września.

"Już po! 28.08.2025" - napisała w mediach społecznościowych rozradowana aktorka. Zainteresowanie medialne ślubem zaskoczyło małżonków. Nolbrzak ponownie zdecydowała się zabrać głos. "Nie spodziewałam się, że jedno zdjęcie po ślubie wywoła aż taką lawinę! Liczba artykułów i zainteresowanie portali totalnie mnie zaskoczyły. Myślałam, że to będzie po prostu mała pamiątka dla znajomych i rodziny, a tymczasem… zrobiło się o wiele głośniej, niż przypuszczałam. A przecież to nie pierwsza ślubna fotka" - przekazała na Instagramie.

Włodzimierz Matuszak udzielił swojej żonie ślubu w "Plebanii"

Po tym, jak informacja o ślubie aktorów wyszła na jaw, internauci postanowili powrócić do archiwalnych odcinków "Plebanii", która emitowana była do 2012 roku. Znaleźli tam nie lada gratkę. Okazuje się, że Matuszak jako proboszcz Wójtowicz udzielił ślubu Iwonie, w którą wcielała się Nolbrzak, i Mateuszowi (w tej roli Michał Sieczkowski).

Matuszak z żonąOtwórz galerię