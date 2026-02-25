Szelągowska pokazała SMS-a od ukochanego. Co za słowa

Dorota Szelągowska to popularna projektantka wnętrz i prezenterka telewizyjna. Widzowie dobrze znają ją z programów "Dorota was urządzi" oraz "Totalne remonty Szelągowskiej". W mediach od lat głośno jest nie tylko o jej karierze, ale także o życiu uczuciowym. Dorota Szelągowska ma za sobą kilka nieudanych związków. Kilka lat temu udało jej się odnaleźć szczęście, czym od czasu do czasu chwali się w mediach społecznościowych.

Dorota Szelągowska nie ukrywa partnera. Tak podsumowała jego zachowanie. "Prawie trzy lata razem..."

Dorota Szelągowska opublikowała na swoim instagramowym profilu nagranie z partnerem. Prezenterka pokazała na filmie SMS-y od ukochanego. "Kocie, to ja jeszcze 30 minut przynajmniej" - napisała Dorota Szelągowska, prawdopodobnie informując, że spóźni się na spotkanie. "Ok, czekałem 49 lat, to 30 minut mnie nie zbawi" - odparł jej partner. W opisie kadrów Szelągowska nie kryła rozbawienia wiadomością od ukochanego. "Prawie trzy lata razem, on już po 50-stce, ja nadal przed. W życiu nie sądziłam, że na stare lata będzie tak zabawnie. Warto było czekać" - czytamy na profilu. Pod publikacją pojawiło się sporo wiadomości od internautów. Nie szczędzili pozytywnych słów. "Wspaniali jesteście", "Zawsze warto czekać na szczęście i miłość, "Super", "Uwielbiam was, nie zmieniajcie się" - pisali.

Dorota Szelągowska podsumowała zakończone związki. Zaskakujące słowa

W rozmowie z Żurnalistą prezenterka uchyliła rąbka tajemnicy na temat nieudanych relacji z przeszłości. Jak się okazuje, Szelągowska nie czuje żalu do byłych partnerów. - Nie jestem w stanie się wypowiadać na temat związków, ponieważ ja w ogóle nie umiem w związki. Wszyscy mężczyźni, których spotkałam w życiu, byli naprawdę fajni. Każdy z nich miał coś bardzo fajnego w sobie i po każdym z nich zostało albo we mnie coś dobrego, albo jakieś fajne dziecko. Naprawdę mam bardzo dużą wdzięczność za te wszystkie związki, w których byłam - komentowała w wywiadzie.