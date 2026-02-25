W środę, 25 lutego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie o godzinie 8.30 odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona. Jak informuje Pudelek, na sądowym korytarzu od samego rana zgromadziły się tłumy reporterów i dziennikarzy, ale nie zabrakło również policji. Jak się okazuje, gdy tylko para pojawiła się w sądzie, doszło do niespodziewanych scen.

Krzyki w sądzie. To się działo na rozprawie rozwodowej Sandry Kubickiej i Barona

Według informacji Pudelka Baron wszedł do sądu bocznym wejściem. To jednak nie wszystko, bo towarzyszyła mu prywatna ochrona. Chwilę później na miejscu pojawiła się Sandra Kubicka. W pewnym momencie para miała oddalić się od tłumu i wtedy można było usłyszeć głośne krzyki.

Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą! - krzyczał Baron do Kubickiej, która miała wyglądać na zdenerwowaną.

Jakby tego było mało, Sandra Kubicka ponoć zaczęła ostro dyskutować z prawnikami, a nad wszystkim czuwała ochrona, pilnując, by nikt się do nich nie zbliżył i nie przekazał poufnych informacji mediom. Rozprawa rozpoczęła się punktualnie, jednak zakończyła się zaledwie po 15 minutach. Wtedy para opuściła salę sądową, a Sandra Kubicka nie kryła niezadowolenia. Jak można się domyślać, po tak krótkim czasie posiedzenia wyrok nie zapadł.

Sandra Kubicka i Baron próbowali uratować związek. Nic z tego nie wyszło

Przypomnijmy, że przez kilka ostatnich lat Sandra Kubicka i Baron tworzyli jeden z najbardziej burzliwych związków w polskim show-biznesie. Wydawało się, że gdy para wzięła ślub i doczekała się narodzin syna Leona, to zdecyduje się wieść spokojne, rodzinne życie. Nic bardziej mylnego.

W marcu Sandra Kubicka ujawniła, że pod koniec 2024 roku złożyła pozew rozwodowy. Rozprawa była zaplanowana na 29 maja 2025 roku, jednak ostatecznie do niej nie doszło, bo pozew został wycofany. Modelka i muzyk postanowili wtedy zawalczyć o swój związek. Niestety, nic z tego nie wyszło i w grudniu 2025 roku w mediach gruchnęła wiadomość, że Sandra Kubicka ponownie wystąpiła o rozwód, decydując się na zakończenie swojego małżeństwa z Baronem.