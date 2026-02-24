Kurzopki poleciały w podróż poślubną. Chwalą się zdjęciami

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub 25 października 2025 roku. Od tego czasu już wielokrotnie wyjeżdżali na wakacje. Byli w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Turcji. Jednak żaden z tych wyjazdów nie był według nich podróżą poślubną. Teraz znów wyjechali i pochwalili się zdjęciami z Egiptu. Ta wyprawa ma być właśnie wyczekiwanym miesiącem miodowym.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w podróży poślubnej

Cichopek i Kurzajewski przez kilka miesięcy zwlekali z podróż poślubną. Według celebrytki wszytko przez to, że oboje pracują w weekendy i chcą pozostać wierni śniadaniówce Polsatu. - Mamy co weekend wydania "halo tu polsat", które nas obligują do tego, żebyśmy byli na miejscu. Marzymy o tym, żeby polecieć daleko, więc potrzebujemy trochę więcej czasu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Długo czekaliśmy, żeby nastąpił ten dzień, więc teraz poczekamy na przepiękną wymarzoną podróż poślubną - mówiła jakiś czas temu Cichopek w rozmowie z Plejadą.

Okazuje się jednak, że zakochani doczekali się w końcu dłuższego urlopu, zaplanowali podróż poślubną i wylecieli do Egiptu. "Honeymoon - Part One" [Miesiąc miodowy - część pierwsza - red.] - napisała celebrytka na Instagramie. Przy okazji pochwaliła się zdjęciami, na których pozuje z mężem, na tle The Grand Egyptian Museum, a następnie zwiedzają samo muzeum. Nie zabrakło też zdjęć z hotelu. Tu Cichopek uchwyciła łóżko, na którym znalazły się balony oraz serce ułożone z płatków czerwonych róż.

Nagranie Katarzyna Cichopek i Kurzajewskiego podzieliło internautów

Cichopek i Kurzajewski podzieli się jakiś czas temu nagraniem z Turcji. Miało być zabawnie, ale nie wyszło. Widać na nim, jak dziennikarz, spoglądając na grafikę, tłumaczy żonie, gdzie leżą kolejne szczyty górskie. Ona nic nie rozumie, a on na koniec uderza się dłonią w czoło. Całość okraszono specjalnymi efektami dźwiękowymi.

W komentarzach pod nagraniem od razu zawrzało. "Z całym szacunkiem dla tej pary, mnie to nie śmieszy, to zupełna błazenada, a nie poczucie humoru", "Dramat", "Śmiać się czy płakać, 52 i 43 lata", "Żenada" - pisali internauci. Niektórzy jednak docenili żart Cichopek i Kurzajewskiego. "To, że są dorośli, nie oznacza, że nie mogą się wygłupiać. Każdy z nas ma cząstkę dziecka", "No i super, bawcie się dobrze", "To dobrze, że umiecie się ze sobą bawić. Widać, że jesteście szczęśliwi" - pisali fani pary. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.