Związek Akopa Szostaka i Michaliny Zagórskiej należy już do przeszłości. Informacja o rozstaniu pojawiła się w poniedziałek. "Jak zauważyliście - nadeszło trochę zmian w moim życiu. Rozstaliśmy się, ślubu nie będzie. Teraz potrzebuję czasu, żeby się pozbierać" - napisała Zagórska 23 lutego. Oświadczenie opublikował także celebryta. "Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tego tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości" - przekazał. Redakcja Pudelka skontaktowała się później z Michaliną. Co im przekazała?

Michalina Zagórka przemówiła po rozstaniu z Akopem Szostakiem

Smutne wieści o rozstaniu celebrytów poruszyły fanów. Jest to zaskakujące tym bardziej że byli zaręczeni i mieli brać ślub w lipcu tego roku. Co się stało? Jak na razie nie wiadomo. Nie ujawniają szczegółów i wiele wskazuje na to, że długo tego nie zrobią. Pudelek skontaktował się z Akopem, ale odmówił komentarza. Więcej powiedziała za to Michalina.

"Potwierdzam, że się rozstaliśmy. Jednocześnie wierzę, że kiedy wchodzi się w relację, zawiera się taką niewidzialną umowę intymności i wzajemnego szacunku, pewnych spraw po prostu nie wynosi się na zewnątrz. Chciałabym przejść przez ten czas spokojnie, dojrzale i z klasą, z poszanowaniem prywatności swojej i Akopa" - czytamy na Pudelku.

Akop Szostak doradzał internaucie. Tak mówił o zakończeniu związku

To kolejne rozstanie Akopa Szostaka. W 2024 roku ogłosili razem z Sylwią Szostak, że nie są już razem i nie udało im się uratować małżeństwa. Od tego momentu celebryta chętnie doradzał swoim obserwatorom. Jeden z nich zapytał jakiś czas temu trenera, kiedy wiadomo, że związek się kończy. Co mu odpisał na podstawie własnych doświadczeń? Że wie, że żaden związek nie rozpada się z dnia na dzień.

"Na początku, gdy dominuje tylko namiętność (zakochanie), wszystko jest intensywne, idealne, choć często nierealistyczne. Z czasem dochodzi intymność, czyli głębokie zaufanie, troska, szczęście dzielone z partnerem. (...) Kiedy pozostaje tylko już zobowiązanie, bez bliskości, bez radości, bez wzajemnej troski i wsparcia, to jasny sygnał, że związek umiera" - tłumaczył kilka miesięcy temu. Czy tak też było w przypadku związku z Michaliną Zagórską?