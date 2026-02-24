20 lutego na platformie Amazon Prime Video zadebiutował serial dokumentalny "DODA". W formacie nie zabrakło tematu byłych partnerów wokalistki. - Uważam, że faceci zabrali za dużo czasu antenowego w filmie. Wysłałam nawet maila do Amazona, twierdząc, że nie jestem w stanie opowiedzieć najważniejszych [historii - red.] o moich estradowych, show-biznesowych, muzycznych sytuacjach. Bo muszę opowiadać o jakichś moich małżeństwach i narzeczeństwach - komentowała w rozmowie z Plotkiem Doda. Jak się okazuje, wątki miłosne w serialu przykuły uwagę Marianny Schreiber.

REKLAMA

Zobacz wideo Dżaga ostrzegał Dodę przed partnerami. "W przypadku uczuć..."

Marianna Schreiber obejrzała serial o Dodzie. Ma jasne wnioski

Kontrowersyjna celebrytka Marianna Schreiber ma za sobą seans serialu opowiadającego o Dodzie i zdecydowała się podzielić z fanami refleksją po obejrzeniu produkcji. Okazuje się, że 33-latka widzi podobieństwa między sobą i piosenkarką - a dokładniej chodzi o ich perypetie miłosne. "Obejrzałam serial o Dodzie. Miała taki sam problem z mężczyznami jak ja. Każdy albo ją oszukiwał, albo wykorzystał, albo nie kochał, albo udawał kogoś, kim nie jest, albo zdradzał" - napisała na InstaStories. "Oczywiście to wszystko inny kaliber, ale jednak szkoda jej serca po tym wszystkim, co przeszła przez nich" - dodała Schreiber.

Marianna Schreiber i jej perypetie miłosne

Marianna Schreiber dała się poznać jako żona polityka PiS - Łukasza Schreibera. Para doczekała się córki, ale ich związek, który stał się przedmiotem medialnych dyskusji, nie przetrwał. Formalnie rozwiedli się w 2025 roku po dekadzie małżeństwa (celebrytka utrzymywała, że o tym, że mąż chce się z nią rozwieść, dowiedziała się z mediów). Później głośno było o relacji celebrytki z Przemysławem Czarneckim, który również wywodzi się ze środowiska PiS. Zakochani pojawiali się wspólnie w mediach, ale ostatecznie ich związek zakończył się z hukiem. Schreiber oskarżała byłego partnera o przemoc, a Czarnecki zaprzeczał tym doniesieniom i groził pozwami. Marianna dalej szukała szczęścia w miłości. Media rozpisywały się o jej kolejnym partnerze - Piotrze Korczarowskim, który związany był ze środowiskiem Grzegorza Brauna. Relacja była istnym rollercoasterem. Raz czytaliśmy o ich rozstaniu, by później dowiedzieć się, że znowu są razem. Planowali również ślub. Ostatecznie celebrytka zakończyła związek, gdyż podobno Korczarowski pisał za jej plecami z inną kobietą, co przekreśliło go w oczach Schreiber.