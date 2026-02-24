Akop Szostak przez wiele lat był związany z Sylwią Szostak. Ich relacja uchodziła za idealną, jednak ostatecznie zakończyła się burzliwym medialnym rozstaniem. Próbowali jeszcze ratować małżeństwo, lecz bez powodzenia. W marcu 2024 roku, po dekadzie wspólnego życia, ogłosili separację, a w listopadzie Szostak poinformował o rozwodzie. Niedługo później ujawnił nowy związek z Magdą Orzech, a następnie jego partnerką została Michalina Zagórska, z którą się zaręczył. Para planowała swój ślub. Nagle w sieci pojawiła się informacja o zakończeniu związku. Akop i Michalina opublikowali oświadczenia.

Akop Szostak i Michalina Zagórska nie są już razem. "Ślubu nie będzie"

W poniedziałek wieczorem, 23 lutego, na profilu Michaliny Zagórskiej pojawił się zaskakująct wpis. Narzeczona Akopa Szostaka przyznała, że doszło do rozstania. Przypomnijmy, że para miała brać ślub w lipcu 2026 roku. Jej związek trwał niecały rok. "Jak zauważyliście - nadeszło trochę zmian w moim życiu. Rozstaliśmy się, ślubu nie będzie. Teraz potrzebuję czasu, żeby się pozbierać" - napisała Michalina na InstaStories.

Niedługo potem głos zabrał Akop, dodając, że to jedyny komentarz w tej sprawie. "Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tego tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości" - podkreślił. Spodziewaliście się?

Akop Szostak o rozstaniu. To mówił po zakończeniu związku z byłą żoną

Akop Szostak po rozstaniu z byłą żoną, Sylwią, w sieci poruszał dużo tematów związanych ze związkami. Jeden z internautów zapytał go, kiedy wiadomo, że jakaś relacja się już kończy. Mężczyzna podkreślił, na podstawie własnych doświadczeń, że żaden ze związków nie rozpada się z dnia na dzień, ale jest to proces, który postępuje stopniowo.

"Na początku, gdy dominuje tylko namiętność (zakochanie), wszystko jest intensywne, idealne, choć często nierealistyczne. Z czasem dochodzi intymność, czyli głębokie zaufanie, troska, szczęście dzielone z partnerem. (...) Kiedy pozostaje tylko już zobowiązanie, bez bliskości, bez radości, bez wzajemnej troski i wsparcia, to jasny sygnał, że związek umiera" - podsumował wówczas Szostak.