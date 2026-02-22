Warnke wspomniała o narzeczonej Stramowskiego i miała łzy w oczach. "To mnie wzrusza"

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski poznali się na planie filmu "W spirali". Trzy lata później, a więc w 2016 roku, pobrali się, a w 2019 roku powitali na świecie córkę Helenę. Niestety, ich związek nie przetrwał. W październiku 2022 roku aktorzy opublikowali wpis na Instagramie, w którym oficjalnie ogłosili, że się rozstają. Dziś oboje układają sobie życie na nowo i żyją w przyjacielskich relacjach. Okazuje się nawet, że Warnke ciepło myśli o nowej partnerce byłego męża.

Zobacz wideo Warnke o darciu kotów z byłymi partnerami. "Współczuję ich dzieciom"

Katarzyna Warnke wzruszyła się, mówiąc o partnerce Piotra Stramowskiego

W ostatnim czasie Katarzyna Warnke chętnie udziela wywiadów. Aktorka pojawiła się w show Magdy Gessler, a także w podcaście Matcha Talks. To tam Julia Izmalkowa zapytała gwiazdę o to, jak "udało jej się tak ładnie rozstać" ze Stramowskim. - Tak sobie założyliśmy. (...) To jest ważne bardzo. Ja od razu miałam projekcję, że będę lubiła jego dziewczynę - powiedziała. Na tym nie koniec, bo aktorka z łzami w oczach mówiła o Natalii Krakowskiej, z którą zaręczył się jej ex.

Jak zobaczyłam, jaką ona ma relację z moim dzieckiem, to jestem po prostu wdzięczna. Jak mogę nie być wdzięczna? Jak? No mnie to po prostu wzrusza

- wyznała.

Po chwili dodała: - I wzruszają mnie też negatywnie sytuacje, w których dzieci dostają rykoszetem. Bo jak my nie zadbamy jako dorośli... Ile jest tych rodzin patchworkowych? Jak my nie zadbamy o nasze relacje jako dorośli, dzieci wszystko wyniuchają z nas. Niechęć i tak dalej - dowiedzieli się słuchacze podcastu.

Katarzyna Warnke zdementowała plotki, że to Piotr Stramowski ją zostawił

Para po rozstaniu opublikowała oświadczenie, z którego wynikało, że wspólnie podjęła decyzję o rozstaniu. W kuluarach szybko zaczęto jednak plotkować, że to aktor zostawił żonę. W programie "Magda gotuje internet" Warnke raz na zawsze postanowiła rozprawić się z tymi kłamstwami. - Myślę, że to niefajnie, że ludzie czasami myślą, że zostałam zostawiona. Nie chciałabym być w roli ofiary. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie - powiedziała. - Czasami prowadzimy takie rozmowy, czy na pewno, czy to dobrze się stało, czy źle. Cały czas jest dobrze - zdradziła.