W mediach huczy o kryzysie w związku Michała i Poli Wiśniewskich. Oliwy do ognia dolała wypowiedź Michała Wiśniewskiego, który odniósł się do krążących plotek. - W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a - padło z ust wokalisty podczas transmisji na żywo. Uwagę przykuwały także tajemnicze i nieco pesymistyczne wpisy Poli Wiśniewskiej o relacjach. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. W nowym wywiadzie żona muzyka wyjawiła wprost, czy plotki o kryzysie są prawdziwe.

Pola Wiśniewska zabrała głos. Tak odniosła się do plotek o kryzysie

W rozmowie w śniadaniówce stacji TVP Pola Wiśniewska została zapytana wprost o kryzys w małżeństwie. Żona muzyka uważa, że medialne doniesienia są znacznie przesadzone. -To jest bardzo krzywdzące i trochę nawet obrzydliwe. Odnoszę takie wrażenie, że to media w dużej mierze nakręciły całą tę spiralę niedomówień - mówiła.

Wiśniewska wspomniała o treściach, które publikuje. Zaznaczyła, że mają one wydźwięk motywacyjny, a nie osobisty. - Moje pogadanki są afirmacjami, tekstami motywującymi kobiety, wspierającymi, dodającymi siłę, ale nigdy to nie są personalne wywody - komentowała. Zaznaczyła, że tendencyjne artykuły trafiają do jej najbliższych, z czego nie jest zadowolona. - Wyciąganie z kontekstu tych wypowiedzi, po to, żeby generować artykuły, które później trafiają do naszych dzieci, rodzin, a które są takie tendencyjne, jednostronne, jest krzywdzące - skwitowała.

Pola Wiśniewska potwierdziła doniesienia o kryzysie w małżeństwie? Te słowa zaskakują

W dalszej części rozmowy Wiśniewska została zapytana o to, czy dementuje informacje o trudnościach w małżeństwie, które pojawiają się w mediach. Zdobyła się na bardzo wymowną odpowiedź. - Nie dementuję, bo tak jak mąż powiedział, w każdej plotce jest ziarnko prawdy, aczkolwiek zostawmy to do przeżywania nam. Ja wychodzę z założenia, że dopóki rozmawiamy, jest nadzieja - usłyszeliśmy.