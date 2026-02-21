Wiśniewski zniechęcał do siebie partnerki. Zaskakujące słowa

Michał Wiśniewski to popularny wokalista i lider zespołu Ich Troje. W mediach od lat głośno jest nie tylko o karierze piosenkarza, ale także o jego życiu miłosnym. Małżeństwa Wiśniewskiego z Magdą Femme, Mandaryną, Anną Świątczak i Dominiką Tajner zakończyły się rozpadem. W 2020 roku stanął na ślubnym kobiercu z partnerką Polą. W nowym wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Michał Wiśniewski opowiedział o swoich związkach.

Michał Wiśniewski wprost o związkach. To mówił swoim partnerkom

Wiśniewski wspomniał w rozmowie o wyzwaniach związanych z wchodzeniem w relację z perspektywy osoby działającej w show-biznesie. Jak się okazuje, nigdy nie lukrował rzeczywistości podczas rozmów ze swoimi partnerkami. - Ja w każdym związku nie tylko uprzedzałem, ale próbowałem zniechęcić do związku każdą swoją połówkę - komentował. Wokalista podzielił się także zaskakującymi wnioskami.

- Czy nie jest tak, że kobiecie się wydaje, że 'ja jestem w stanie tego faceta zmienić, on dla mnie się zmieni'? (...) Przyjdzie taka refleksja prędzej czy później, że trzeba albo po prostu wybrać samotność świadomie, albo powiedzieć tej drugiej osobie: będzie tylko gorzej - skomentował w rozmowie z portalem.

Plotki o kryzysie w małżeństwie Michała Wiśniewskiego. "Pokochaj kogoś, kto na to zasługuje"

W mediach od jakiegoś czasu pojawiają się doniesienia o rzekomym kryzysie w małżeństwie piosenkarza. Pod koniec stycznia Pola Wiśniewska opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który nie uciszył plotek. "Przypomnienie na dziś: Pokochaj kogoś, kto na to zasługuje. Siebie" - przekazała. Uaktywniła się także na swoim kanale nadawczym. "Cieszę się z tych odpowiedzi, w których piszecie, że jest dobrze, że macie powody do radości i że coś wam się układa. Naprawdę miło to czytać" - napisała.

To jednak nie koniec. "Tym, którzy są teraz w trudniejszym miejscu, chcę napisać, że nie jesteście w tym sami. Gorsze momenty też są częścią drogi i po prostu się zdarzają. Pamiętajcie o tym. Niezależnie od tego, gdzie dziś jesteście, każdemu z was dmucham w żagle. Jak zawsze" - podkreśliła.