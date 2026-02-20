Julia von Stein się zaręczyła. "Najważniejszy dzień w moim życiu"

Julia von Stein nigdy nie ukrywała, że marzy o znalezieniu miłości i założeniu rodziny. Do tej pory celebrytka nie miała szczęścia w tej dziedzinie życia. Wszystko wskazuje na to, że zła passa się odwróciła. Od jakiegoś czasu jurorka "Shopping Queens" spotyka się z tajemniczym Marcinem. Ukochany projektantki trumien właśnie się jej oświadczył.
Julia von Stein przekazała radosne wieści. Jej partner poprosił ją o rękę. Celebrytka opublikowała na Instagramie serię kadrów, na których pozuje z ogromnym bukietem czerwonych róż i pierścionkiem z imponujących rozmiarów kamieniem. Jurorka "Shopping Queens" nie kryła swojego szczęścia.
Najważniejszy dzień w moim życiu
- podpisała fotografie. W sekcji komentarzy zaroiło się od gratulacji od podekscytowanych fanów. "Zasługujesz na wszystko, co najlepsze! Gratulacje, kochana", "Boziu, ale emocje, tak się cieszę", Gratulacje Życzę wam szczęścia, bo na to zasługujesz" - pisali internauci. Julia von Stein jest w związku ze swoim narzeczonym od dłuższego czasu, nie zdecydowała się jednak pokazać jego twarzy w mediach społecznościowych.
Okazuje się, że do zaręczyn doszło jeszcze w zeszłym roku. Najwyraźniej celebrytka postanowiła jednak przez jakiś czas cieszyć się swoim szczęściem z dala od blasku fleszy. W piątek 20 lutego na youtube'owym kanale opublikowała film, w którym widzowie mogli obejrzeć moment oświadczyn. Jej ukochany poprosił ją o rękę podczas świątecznej kolacji. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli im najbliżsi celebrytki. Wzruszona von Stein nawet przez chwilę się nie wahała.
Artykuł jest aktualizowany.