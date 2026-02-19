Maciej Orłoś od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Pauliną Koziejowską. W 2024 roku media obiegła informacja o zaręczynach pary. Zaledwie rok później zakochani wzięli ślub. 19 lutego prezenterzy pojawili się na wiosennej ramówce Telewizji Polskiej. Małżeństwo nie szczędziło sobie czułości. Co ciekawe, na tym samym wydarzeniu pojawił się także były partner Koziejowskiej, Jacek Borkowski. On również odnalazł szczęście po rozstaniu. Razem z młodszą o 24 lata partnerką doskonale bawili się na czerwonym dywanie.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska zakochani po uszy. Borkowski z ukochaną również pokazali, czym jest miłość

Na jednym z nagrań opublikowanych przez Pudelka widać, jak Orłoś i Koziejowska posyłają sobie całusy i z uśmiechem pozują przed fotoreporterami. Para cały czas trzymała się za ręce. W pewnym momencie prezenter objął czule swoją ukochaną. Widać, że małżeństwo świetnie czuje się w swoim towarzystwie i nie zamierza ukrywać swoich uczuć.

Jacek Borkowski, były partner Pauliny Koziejowskiej, również wyglądał na szczęśliwego u boku swojej ukochanej Jolanty Popławskiej. Aktor przechadzał się z nią pod rękę, posyłając szczere uśmiechy w stronę pozostałych gości. Na ściance para trzymała się za dłonie. W pewnym momencie Popławska pogładziła czule Borkowskiego po twarzy. Zdjęcia obu par znajdziecie w naszej galerii.

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na ściance w brokatowej, czerwonej sukni bez ramion. W rozmowie z Plotkiem przyjrzała się jej stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. - Mamy tu wszystko, co sezon lubi najbardziej. Konstrukcyjny gorset - i to w wersji najbardziej pożądanej: bez ramiączek, z mocno wyciętymi bokami, eksponującymi linię talii i żeber (...). Sylwetka typu klepsydra podkreślona, talia zaznaczona, góra wyraźnie zarysowana. Dalej długość maksi, zwężana ku dołowi, z obowiązkowym rozcięciem. (...) Do tego blask tkaniny i kolor, który walczy o uwagę z sukcesem. To odcień z kategorii "zapamiętasz mnie", balansujący na granicy czerwieni i intensywnej maliny - mówiła.