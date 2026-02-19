Życie uczuciowe Julii Wieniawy od lat budzi ogromne zainteresowanie i jest tematem medialnych spekulacji. Aktorka od dłuższego czasu oficjalnie jest singielką. Ma jednak na koncie kilka głośnych związków. Ostatnio gwiazda zaskoczyła wyznaniem na temat swoich byłych partnerów.

REKLAMA

Zobacz wideo Egurrola tak reaguje na pracę z Wieniawą. Czuć, że jest najmłodsza?

Julia Wieniawa nie ma wątpliwości co do byłych. "Nadal są moimi fanami"

Pierwszą medialną relacją Julii Wieniawy była ta z Antonim Królikowskim. Później aktorka spotykała się między innymi z Baronem i Nikodemem Rozbickim. Choć wszystkie te związki zakończyły się rozstaniami, wszystko wskazuje na to, że byli zakochani do dziś pozostają w dobrych relacjach. W niedawnej rozmowie z reporterem tvn.pl Wieniawa stwierdziła nawet, że jej ekspartnerzy nadal są... jej fanami.

Każdy mój były chłopak był moim fanem. Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak. Po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są

- stwierdziła. Choć Julia Wieniawa utrzymuje, że jest singielką, media od dłuższego czasu rozpisują się o jej rzekomym związku z Kubą Karasiem. Aktorka i muzyk znają się od lat i coraz częściej widywani są razem.

Julia Wieniawa ma w show-biznesie nową przyjaciółkę. Tak się poznały

Nie tylko związki Julii Wieniawy są medialne. Również przyjaciele aktorki należą do grona celebrytów. Ostatnio gwiazda coraz częściej pokazuje się w towarzystwie Natalii Karczmarczyk, znanej jako Natsu. Influencerka weźmie udział w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" i może liczyć na wsparcie znanej koleżanki. Wieniawa ma w końcu za sobą występ w tanecznym show. Aktorka pojawiła się w 11. edycji i w parze ze Stefano Terrazzino udało jej się dojść aż do finału. Ostatecznie zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Edycie Zając.

W rozmowie z Plotkiem Natsu zdradziła, jak pioznała Wieniawę. - Na ostatnim koncercie Quebo sie poznałyśmy. Też poznałam się wtedy z jej mamą. Boże... piękna kobieta, obydwie piękne. No to wtedy się poznałyśmy, a potem znalazłyśmy jakiś wspólny mianownik ogólnie i tak jakoś się dogadujemy. Lubimy się - ujawniła influencerka. ZOBACZ TEŻ: Wieniawa rozpływa się nad łazienką w leśnym domu. "Nie wierzę, że jest moja". Te detale robią robotę