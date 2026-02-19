Wiadomość o ślubie Krzysztofa Logana Tomaszewskiego wywołała ogromne emocje. 6 grudnia 2025 roku 81-letni pisarz poślubił o 34 lata młodszą Annę i nie ukrywa swojego szczęścia. Teraz w rozmowie z "Faktem" zdradził, jak układa im się w małżeństwie i nie szczędził szczegółów.

Żona Krzysztofa Tomaszewskiego dwa dni w tygodniu spędza u swojej mamy

Choć miodowy miesiąc Krzysztofa Tomaszewskiego i Anny już minął, to artysta wciąż otwarcie zachwyca się swoją wybranką. W rozmowie z "Faktem" na każdym kroku podkreślał, że jego życie całkowicie się zmieniło, gdy ją poznał i jeszcze nigdy nie był tak szczęśliwy. Przy okazji opowiedział, jak wygląda ich codzienność.

- Nasza małżeńska codzienność jest wspaniała. Rano zawsze razem robimy gimnastykę. To ważne. Kładziemy się na dywanikach i wykonujemy wszystkie ćwiczenia rozciągające, poprawiające elastyczność mięśni. I nawet podczas takiej aktywności nie zapominamy o pocałunkach. Pocałunki to jest coś najważniejszego, bo to jest preludium miłości - powiedział.

Małżonkowie nie spędzają jednak każdej chwili razem. Artysta zdradził w rozmowie z "Faktem", że Anna dwa razy w tygodniu musi przenosić się do swojej mamy, która wymaga jej opieki. Jakby tego było mało, to 47-latka dużo pracuje.

- Niestety nie przebywamy ze sobą non-stop. Ania dwa razy w tygodniu mieszka ze swoją starszą mamą, którą się opiekuje. Do tego dochodzi jej praca w instytucji, która podlega Polskiej Akademii Nauk, a Ania jest tam prawą ręką szefa. Oprócz tego robi zakupy i wozi swoją mamę do lekarzy - ujawnił Krzysztof Tomaszewski.

Krzysztof Logan Tomaszewski wyjawił, co się stanie z jego majątkiem

Krzysztof Tomaszewski ma czworo dzieci z poprzednich relacji. Na jaw wyszło, że jego najmłodsza córka, Józefina, miała obawy związane z jego ślubem ze znacznie młodszą kobietą. Artysta wszystko ujawnił i nie ukrywał, że córka przeprowadziła z Anią poważną rozmowę, która była "dziwna". Józefina poczuła się bowiem zagrożona.

Jednocześnie Krzysztof Tomaszewski zaznaczył, że córka nie powinna martwić się o spadek po nim, ponieważ... nie ma żadnego majątku. - Nie mam żadnego majątku. Mój majątek to jest dom po mojej mamie, który zapisuję córce. Reszta to są płyty, bo jestem maniakiem muzyki i mam piękną kolekcję płyt winylowych, a także książek. Poza tym spisałem u notariusza testament, także wszystko jest jasne i klarowne. Gdy wspominam żonie, co jej zostawię, Anna odpowiada: nic od ciebie nie chcę, wystarczy mi twój uśmiech - skwitował Tomaszewski.