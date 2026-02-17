Pod koniec grudnia 2025 roku okazało się, że 18-letnia Viki Gabor ma za sobą romski ślub. Wybrankiem jej serca okazał się Giovanni Trojanek - wnuk Bogdana Trojanka, znanego kompozytora. - Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. (...) Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie - poinformował wówczas dziadek chłopaka. Co ważne, romski ślub nie ma jednak mocy prawnej w Polsce. Teraz fani Gabor mogli zacząć podejrzewać, że piosenkarka faktycznie zaręczyła się z Giovannim.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor o minusach showbiznesu. "Najgorsze jest to, że to dorośli hejtują i normalizują hejt"

Viki Gabor już po zaręczynach? Ten post mógł wywołać poruszenie

Gabor w ostatnich miesiącach ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Na jej profilu widnieją tylko dwa posty, a sama Viki od czasu do czasu zamieszcza relacje na InstaStories. - Jestem szczęśliwa. Myślę, że to jest najważniejsze. Ja jestem takim typem osoby, która nie mówi za bardzo o swoim życiu prywatnym, bo myślę, że każda osoba chce zachować swoją prywatność - mówiła na ten temat na kanapie "Dzień dobry TVN".

16 lutego wokalistka postanowiła podzielić się krótkim, czarno-białym nagraniem, na którym mogliśmy zobaczyć, jak prezentuje otrzymane od Giovanniego kwiaty. Okazały bukiet przyciąga uwagę, jednak co ważne, Gabor podpisała filmik dwiema emotkami - białego serca i pierścionka. 18-latka nie potwierdziła jednak oficjalnie, że ukochany jej się oświadczył.

Viki GaborOtwórz galerię

Tak Viki Gabor spędziła walentynki. Udostępniła fotografię z Giovannim

Od momentu ogłoszenia związku Viki coraz chętnie publikuje zdjęcia i nagrania z ukochanym. Z okazji walentynek 14 lutego piosenkarka udostępniła nową fotografię, na której zapozowała przed lustrem właśnie u boku Giovanniego. Para nie kryła, że dniu zakochanych nie odstępowała siebie na krok. Gabor nie zdradza więcej szczegółów relacji z chłopakiem. Podobny post zamieściła również w styczniu, gdy wraz z partnerem udała się na randkę do restauracji. Wtedy jednak gwiazda dodała czarno-białe nagranie.