Związek Michała Koterskiego od początku należał do burzliwych. Modelka i aktor po raz pierwszy rozstali się w 2021 roku. Koterski związał się wówczas z koleżanką z branży - Dagmarą Bryzek. Po jakimś czasie wrócił jednak do matki swojego syna. W 2024 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Małżeńska sielanka nie potrwała jednak długo i w 2025 roku celebryci ogłosili kolejne rozstanie. Ostatnio Koterski ujawnił, jak wyglądają jego relacje z byłą partnerką.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak przeżyła ten niełatwy moment?

Michał Koterski i Marcela Leszczak się rozwodzą. Tak obecnie wyglądają ich relacje

Wszystko wskazuje na to, że tym razem związek Marceli Leszczak i Michała Koterskiego zakończył się definitywnie. Para wkrótce sfinalizuje rozwód, a celebrytka już znalazła nową miłość. W rozmowie z "Faktem" aktor zdradził, że pomimo zakończenia związku jego relacje z ekspartnerką są dobre.

- Dzisiaj skupiam się na moim synu i on jest dla mnie najważniejszy. My z Marcelą mamy generalnie już wszystko ułożone, więc nawet chyba nie będziemy musieli iść do urzędu, tylko online ten rozwód się odbędzie. Ja życzę wszystkim tatom, mamom i ludziom, którzy, niestety, stają w takim trudnym momencie, żeby brali z nas przykład - mówił Koterski.

Aktor podkreślił także, że podczas rozstania trzeba przede wszystkim zważać na dobro dziecka. - Pamiętajcie, ludzie się rozchodzą, ale rodzicami jesteście do końca życia. I tak, jak mówicie o mamie swojego syna czy o ojcu swojego syna, tak wasz syn będzie to postrzegał, bo on jest połową mamy i ojca, więc jeśli mówisz źle o jego mamie, to mówisz źle o nim. Przestrzegam was przed tym. Nawet jeśli macie jakieś rany, jakieś złości, to pamiętajcie o tym, że to jest połowa waszego dziecka, to jest wasza partnerka lub wasz partner - podsumował.

Michał Koterski wspomniał o związku swoich rodziców. "Trzeba podchodzić do drugiego człowieka z szacunkiem"

We wspomnianym wywiadzie Koterski ujawnił także, że nie uważa rozwodu za osobistą porażkę. Stwierdził, że rozstanie może być często początkiem nowego, szczęśliwszego życia. - Rodziny się rozpadają. Moi rodzice rozwiedli się, jak byłem dzieckiem, dzisiaj są w fantastycznych związkach - mój ojciec z Małgosią Bogdańską, moja mama z Andrzejem, znanym chirurgiem naczyniowym. Trzeba podchodzić do drugiego człowieka z szacunkiem. I jest takie przysłowie, że często spotykamy ludzi na swojej drodze, z którymi mamy przejść pewien etap. I trzeba tych ludzi za to szanować, jakkolwiek by to się nie ułożyło - podsumował.