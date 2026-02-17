Krzysztof Logan Tomaszewski, 81-letni pisarz, wzbudził wiele emocji, gdy pod koniec 2025 roku poślubił młodszą o 34 lata Annę. Choć ich różnica wieku budziła kontrowersje, sam autor "Odpoczynku Casanovy" nie kryje radości z nowego rozdziału w swoim życiu.

Krzysztof Logan Tomaszewski na wspólnych zdjęciach z 34 lata młodszą żoną

W niedawnej rozmowie z "Faktem" pisarz podzielił się tym, jak spędza czas z 47-letnią ukochaną. - Rano zawsze razem robimy gimnastykę. To ważne. Kładziemy się na dywanikach i wykonujemy wszystkie ćwiczenia rozciągające, poprawiające elastyczność mięśni. I nawet podczas takiej aktywności nie zapominamy o pocałunkach. Pocałunki to coś najważniejszego, bo to preludium miłości - wyznał.

Mimo że małżonkowie na co dzień mieszkają w posiadłości Tomaszewskiego w Konstancinie-Jeziornej, bardzo często wyjeżdżają razem poza Warszawę, by cieszyć się wspólnym czasem. Przykładowo, w 2025 roku spędzili czas w Chałupach, gdzie pozowali w wakacyjnym klimacie, pełni pozytywnego humoru. W listopadzie odwiedzili Bieszczady, a także sanktuarium w Licheniu. Tomaszewski chętnie dzieli się w sieci zdjęciami z podróży na Facebooku, niejednokrotnie wchodząc w interakcje ze swoimi fanami.

Część internautów nie pozostaje obojętna na różnicę wieku między małżonkami. Jednak Tomaszewski nie przejmuje się negatywnymi uwagami. "Życzę naszym oponentom, by nie zazdrościli nam szczęścia. Przyjaciołom dziękuję za wsparcie. (...) Warto kochać. To daje człowiekowi siłę" - napisał pod jednym z postów. Wspólne zdjęcia małżonków zobaczycie w naszej galerii:

Krzysztof Logan Tomaszewski o majątku. Tak żona zareagowała na to, co dostanie

Krzysztof Logan Tomaszewski wyjawił, jak wygląda sytuacja związana z jego majątkiem. - Nie mam żadnego majątku. Mój majątek to jest dom po mojej mamie, który zapisuję córce. Reszta to są płyty, bo jestem maniakiem muzyki i mam piękną kolekcję płyt winylowych, a także książek. Poza tym spisałem u notariusza testament, tak że wszystko jest jasne i klarowne. Gdy wspominam żonie, co jej zostawię, Anna odpowiada: nic od ciebie nie chcę, wystarczy mi twój uśmiech - skwitował Tomaszewski w rozmowie z "Faktem".