Rafał Brzoska i Omenaa Mensah są małżeństwem od 2019 roku i razem wychowują syna Vincenta. Choć wielu myśli, że Mensah poznała biznesmena, gdy ten był już milionerem, prawda jest zupełnie inna. - Gdy się poznaliśmy, ja bankrutowałem. Wprowadziłem się do Omenki, która przearanżowała wszystko, żebym miał swój pokój - powiedział Brzoska w "Dzień dobry TVN". Teraz z kolei ujawnił, w jaki sposób on i Omenaa Mensah radzą sobie z małżeńskimi kłótniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Omenaa Mensah o hejcie: ludzi denerwuje, że ktoś mógłby siedzieć i odpoczywać, a coś robi

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska podpisali umowę u notariusza. Dotyczy kłótni

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska są bardzo aktywni w social mediach. Chętnie pokazują wspólne zdjęcia, jednak rzadko ujawniają sekrety swojej relacji. Tym razem biznesmen zrobił wyjątek i uchylił rąbka tajemnicy w rozmowie z "Biznes Misja". Powiedział między innymi, jak z żoną radzą sobie z małżeńskimi kłótniami. Okazało się, że para podpisała specjalną umowę u notariusza, w której zawarte jest rozwiązanie wszelkich konfliktów.

- Mamy taką umowę, którą zawarliśmy między sobą u notariusza. Jednym z punktów tej umowy jest to, że jeśli się kłócimy - a też się kłócimy, ostatni raz kłóciliśmy się może z trzy tygodnie temu, zajęło nam to mniej niż trzy godziny, żeby się pogodzić. Bo jeden z tych punktów mówi, że ta osoba, która rozpoczęła kłótnię, w ciągu 24 godzin musi przyjść i przeprosić. A jeżeli tego nie zrobi, to w ciągu kolejnych 24 godzin, obydwie osoby udają się do kogoś, kto jest takim niezależnym arbitrem i mówimy, co nam leży. I tego punktu nigdy nie naruszyliśmy - powiedział Brzoska w "Biznes Misja"

Omenaa Mensah jest drugą żoną Rafała Brzoski. Z pierwszą zakładał swój biznes

Zanim Rafał Brzoska związał się z Omeną Mensah, był mężem Anny Izydorek. W latach 90. para założyła razem firmę kolporterską oraz doczekała się dwóch córek. W 2021 roku była żona biznesmena opowiedziała o szczegółach rozstania w rozmowie z Fundacją Między Niebem a Ziemią.

- Zawsze myślałam, że jestem bardzo silną osobą. Ale rozstanie i jego okoliczności mnie zupełnie przygniotły. Przyszedł taki moment, w którym poczułam, że coś złego się ze mną dzieje i po raz pierwszy w życiu wiedziałam, że sama sobie nie poradzę - opowiedziała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.