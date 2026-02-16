16 lutego poinformowano, że w wieku 95 lat zmarł Robert Duvall. Słynny aktor był laureatem czterech Złotych Globów i Oscara. Smutne wieści przekazała żona gwiazdora - Luciana Pedraza. "Wczoraj pożegnaliśmy mojego ukochanego męża, drogiego przyjaciela i jednego z najwybitniejszych aktorów naszych czasów. Bob odszedł spokojnie w domu, otoczony miłością i troską" - napisała w oświadczeniu. Mało kto wie, że Pedraza była czwartą żoną Duvalla.

Robert Duvall nie żyje. Z czwartą żoną łączyła go wyjątkowa więź

Robert Duvall był żonaty czterokrotnie - z Barbarą Benjamin, Gail Youngs, Sharon Brophy oraz Lucianą Pedrazą, argentyńską aktorką. Ostatnią żonę poznał w 1997 roku podczas pobytu w Buenos Aires. Pedraza i Duvall wpadli na siebie na ulicy. Kobieta nie wiedziała, że jest on znanym aktorem i zaprosiła go na pokaz tanga, który organizowali jej przyjaciele. "Ona wiedziała tylko, kim jest Daniel Day-Lewis" - żartował niegdyś w wywiadzie dla "The Austin Chronicle" Duvall. Para, którą dzieliło 41 lat różnicy, stanęła na ślubnym kobiercu w 2005 roku. Aktor miał wtedy 74 lata, a jego ukochana 33.

Gdy poznałem teścia, zapytał, czy mówić mi 'synu', czy 'tato'

- wyznał później w wywiadzie dla Details.com Duvall. Przez wszystkie wspólne lata Pedraza podkreślała, że nie patrzyła przy tym na męża przez pryzmat sławy. "Nadal dla mnie jest po prostu Bobbym. Potem zobaczyłam go na planie i obejrzałam jego poprzednie filmy i zaczęłam podziwiać jako aktora" - skomentowała Luciana także w rozmowie z "The Austin Chronicle".

Tymi słowami Luciana Pedraza żegna Roberta Duvalla. "Dla mnie był po prostu wszystkim"

We wspominanym oświadczeniu Pedraza odniosła się również do pracy aktorskiej, która przez całe życie była także pasją jej męża. "Dla mnie był po prostu wszystkim. Jego pasja do zawodu dorównywała jedynie głębokiej miłości do postaci, pysznych posiłków i brylowania w towarzystwie. W każdej ze swoich licznych ról Bob oddawał się całkowicie swoim bohaterom i prawdzie ludzkiego ducha, którą reprezentowali. W ten sposób pozostawił nam wszystkim coś trwałego i niezapomnianego" - napisała żona Duvalla. "Dziękujemy za lata wsparcia, jakim obdarzyliście Boba, oraz za danie nam czasu, abyśmy mogli uczcić pamięć o nim" - dodała na koniec Luciana.