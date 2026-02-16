Marcela Leszczak w sierpniu 2025 roku potwierdziła rozstanie z Miśkiem Koterskim. Przez lata uchodzili za jedną z najbardziej burzliwych par polskiego show-biznesu. Wielokrotnie się rozstawali, by później znów do siebie wracać. Byli partnerzy wspólnie wychowują syna i właśnie ze względu na niego utrzymują dobre, przyjacielskie relacje. - Dalej jesteśmy rodziną i priorytetowo traktuję to, żeby umieć się dogadać i mieć najlepsze relacje, bo Fryderyk to Michał, a Michał to Fryderyk i już całe nasze życie będzie tak wyglądało - podkreśliła Leszczak w rozmowie z Mateuszem Hładkim. W ostatnim czasie wiele wskazywało na to, że celebrytka znów jest zakochana. Teraz możemy mieć już pewność.

Ukochany Marceli Leszczak zadedykował jej post w sieci

Dopiero co na profilu Marceli w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się relacje ze wspólnych wyjazdów z biznesmenem z Gdyni. Duet bawił się razem podczas sylwestra i zagranicznego wypadu. Niedługo później na profilu mężczyzny pojawił się wymowny post. Wrzucił romantyczne zdjęcia z Marcelą i dodał opis, który wskazuje na to, że są parą. "Nie było planu. Przypadek? Nie sądzę... Było spojrzenie. Poszukiwania. Potem śniadanie. Potem rozmowy, które kończyły się później, niż zakładaliśmy" - czytamy w poście.

Okazało się, że para szybko zaczęła się ze sobą dogadywać i złapała wspólny język. "I coś jeszcze, zaskakująca zgodność. Jakby nasze listy oczekiwań wobec życia powstały osobno, a jednak brzmiały tak samo. Wartości. Kierunek. Oczekiwania. Dojrzałość. Doświadczenie. Miłość nie zaczyna się od motyli. Zaczyna się od spokoju. Od decyzji, żeby zostać. Od uważności. Od partnerstwa. To energia, która nie męczy. Uśmiech, który nie znika. Cisza, która jest komfortem, nie dystansem" - napisał.

Partner Marceli Leszczak o ich związku. Nie zabrakło tych słów

Ukochany Marceli Leszczak kontynuował wpis na temat swojej partnerki. "Intensywność nas nie zatrzymała. Testy nas nie podzieliły. Za każdym razem wychodziliśmy z nich z lekkością i dobrą energią. Może przypadek. Może właściwy moment. Wiem jedno. To pierwsze spojrzenie zapamiętam na zawsze" - podkreślił.

Na koniec podziękował jej za wszystko i nazwał ją czule "swoją walentynką". "Dziękuję ci za spokój, który w nas jest. Za uśmiech. Za to, że przy tobie wszystko ma właściwe proporcje. Zawsze mniej ten luz i pozytywne wariactwo. Moja walentynka" - napisał. ZOBACZ TEŻ: Leszczak o rozstaniu z Koterskim i walce z lękiem. "Byłam wtedy sama z Frysiem w domu"