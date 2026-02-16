Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskiej przestrzeni show-biznesu. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2012 roku i od tamtej pory są nierozłączni. Małżonkowie dbają przy tym o swoją prywatność i okazjonalnie dzielą się informacjami zza zamkniętych drzwi. W lutym Kwaśniewska zrobiła jednak wyjątek i pokazała kadr z mężem sprzed lat. Obserwatorzy porównali Badacha do znanego skoczka.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach na starym zdjęciu. Nie uwierzycie, do kogo porównali muzyka

Aleksandra Kwaśniewska udostępniła na Instagramie stare zdjęcie z Kubą Badachem. Okazało się, że fotografia powstała w 2013 roku. Archiwalne zdjęcie miało również wymowny opis. "Dobry Boże... takie mi się wyświetliło wspomnienie sprzed 13 lat. Byłam świeżo po zapaleniu gardła, krtani, tchawicy, utracie głosu i gorączce 39,4, w trakcie zapalenia spojówek i oskrzeli, oraz przed wylewem w oku, unieruchomieniem kręgosłupa i ponownym zapaleniem oskrzeli, a jednak wspominam z rozrzewnieniem" - czytamy.

Fani od razu zauważyli podobieństwo Badacha do... Adama Małysza. "Myślałam, że zdjęcie z Małyszem. Pięknie, dużo miłości życzę", "O małżonek to tu wiotki jeszcze jak Małysz. Najlepszego pani Olu! Uszanowanie dla pana Kuby" - czytamy. Myślicie, że coś w tym jest?

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach o obowiązkach domowych. Tak się nimi dzielą

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podczas rozmowy z Jastrząb Post opowiedzieli o tym, jak funkcjonują na co dzień. Wyznali, jak wygląda podział obowiązków w ich domu. Jak podkreślają, wszystko ułożyło się samo, bez ustalania zasad. - Zasady w naszym związku wynikają z obserwacji i naturalnego docierania się - poznawania naszych cech, które predestynują nas do pewnych rzeczy. Mogę nieskromnie powiedzieć, że mam niesamowitą pamięć do zapasów domowych, co moja żona wielokrotnie podkreśla - powiedział Badach.

Kwaśniewska dodała, że mąż naprawdę potrafi wyłapać każdy brak. - Kuba zawsze wie, co się skończyło. Jeśli w domu brakuje płynu do prania, on to zauważy od razu. Ja sama często dopiero w sklepie przypominam sobie, czego potrzebujemy - dodała. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.