Książulo jest jednym z najpopularniejszych influencerów w Polsce. Jego kanał na platformie YouTube śledzi ponad dwumilionowa publika. W styczniu głośno było o teście Książula, który wybrał się do USA i jadł pizzę za ponad siedem tysięcy złotych. - Trochę się czuję, jakbym jadł pizzę z bardzo dużą ilością gorgonzoli i nie czuję w ogóle smaku kawioru. Powiem tak, jestem już na drugim gryzie z kawiorem, to teraz już czuję ten kawior, czuję posmak ryby, czuję bardzo słony smak. No i tyle. 7200 poszło - komentował na nagraniu. Teraz influencer pokazał kadry z wyjazdu do Tajlandii.

Książulo opublikował zdjęcie z partnerką. Wyjechali do Tajlandii. "Śliczna"

Książulo jest w szczęśliwym związku z partnerką Martą. Ich wspólne kadry w mediach społecznościowych to jednak rzadkość. 15 lutego influencer pokazał zdjęcie z ukochaną, które zostało wykonane podczas ich podróży do Tajlandii. Na zamieszczonej fotografii Książulo czule całuje Martę w policzek. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Nie szczędzili pozytywnych słów. "Miłości", "Jacy słodcy", "Super", "Pozdrowienia, dla Marty. Kochajcie się i szanujcie" - pisali. Nie zabrakło także komplementów w stronę ukochanej Książula. "Marta, jesteś piękna", "Ładniutko", "Śliczna. Jest i ona" - czytamy w mediach społecznościowych. Po omawiany kadr zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Książulo wyjawił, czym zajmuje się jego ukochana. "Właśnie montuje dla was..."

Książulo sporadycznie opowiada o swojej ukochanej. Wiemy jednak, że Marta często towarzyszy mu w zagranicznych podróżach. To jednak nie wszystko. Ukochana influencera pomaga mu także w pracy, czyli nagrywaniu filmów na platformę YouTube. Zajmuje się także montażem materiałów, o czym informował Książulo podczas sesji Q&A. "Jak Marta znosi twoją popularność?" - pytał jeden z internautów. "Właśnie montuje dla was jutrzejszy film, także chyba daje radę" - odparł influencer w mediach społecznościowych. A czy wy oglądacie filmy Książula? Dajcie znać w sondzie na dole strony.