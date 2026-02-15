Marina Łuczenko-Szczęsna podzieliła się z fanami wyjątkowym wspomnieniem z tegorocznych walentynek. Piosenkarka wraz z Wojciechem Szczęsnym postanowili uczcić ten dzień. Zakochani wybierali się razem do kina na premierę filmu "Wichrowe wzgórza". Reakcja bramkarza zaskoczyła piosenkarkę.

Zobacz wideo Jan Szczęsny o Marinie. Taką jest bratową

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała romantyczne chwile z mężem. W pewnym momencie Wojciech Szczęsny... przysnął

Marina i Wojciech Szczęśni pojawili się na jednym z premierowych pokazów adaptacji romantycznego klasyka autorstwa Emily Brontë. Marina opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, zdradzające kulisy ich wieczoru. "Mój mąż zabiera mnie na walentynki na 'Wichrowe wzgórza' i ucina komara" - zaczęła swój wpis z humorem piosenkarka i... nagrała śpiącego Wojtka, robiąc kolejne zbliżenia. Nagranie trafiło na InstaStories piosenkarki.

Choć Wojciech Szczęsny przysnął, przyznał żonie, że film zaskoczył go pozytywnie. "Mimo wszystko powiedział, że ku jego zaskoczeniu film mu się całkiem podobał. Kocham" - dodała piosenkarka, ukazując zabawny moment, kiedy jej mąż przysnął w trakcie seansu.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny pokazali rodzinne chwile. Internauci nie kryją zachwytu

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny rozpoczęli nowy rok w wyjątkowo rodzinnej atmosferze. 4 stycznia w ich mediach społecznościowych pojawiło się nastrojowe wideo, na którym towarzyszą im dzieci - Liam i Noelia. Nagranie zostało zrealizowane na plaży o zachodzie słońca. W jednym z ujęć Liam trzyma młodszą siostrę na rękach, w innym dziewczynka biegnie w stronę mamy, która czeka z otwartymi ramionami. Pod filmem para zamieściła wymowny podpis. "Pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że to nigdy nie chodzi o duże rzeczy. Orientujesz się, że chodzi o te małe momenty, które są magiczne" - możemy przeczytać.

W komentarzach szybko zaroiło się od reakcji internautów. "Cudowna rodzina, maleńka, jak już ślicznie chodzi, brawo, księżniczko", "Widać między wami ogrom miłości, bliskości i takiej naturalnej radości, której nie da się udawać", "Piękna rodzinka, wszystkiego dobrego w nowym roku" - pisali internauci, nie kryjąc wzruszenia.