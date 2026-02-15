Paulina Biernat ma powody do świętowania. Influencerka, którą widzowie doskonale pamiętają z programu "Taniec z gwiazdami", ogłosiła, że jest zaręczona. Radosną nowiną podzieliła się w walentynkowy wieczór, publikując w mediach społecznościowych romantyczne nagranie z ukochanym.

Paulina Biernat podzieliła się swoim szczęściem. Tancerka pokazała pierścionek zaręczynowy

Na filmie widać nie tylko szczęśliwą parę, ale także imponujący pierścionek, który ozdobił dłoń przyszłej panny młodej. Wybrankiem tancerki jest Marcin Kikut - były reprezentant Polski w piłce nożnej, dziś związany z biznesem. Paulina Biernat, która na co dzień rzadko odsłania kulisy życia prywatnego, tym razem zrobiła wyjątek i pozwoliła fanom zajrzeć do swojego świata.

Pod opublikowanym na Instagramie nagraniem tancerka zamieściła poruszający wpis: "Miłość nie jest dodatkiem do życia. Jest jego treścią. Nie przychodzi wtedy, kiedy ją poganiamy ani jej pragniemy. Przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy gotowi. Warto było czekać. Warto było ufać. Warto było wierzyć w miłość. Bo kiedy padło to jedno pytanie… serce odpowiedziało szybciej niż rozum. Powiedziałam tak. (Najcudowniejszemu mężczyźnie pod słońcem)" - napisała Biernat.

Kim jest narzeczony Pauliny Biernat? Przez lata był związany ze sportem, teraz zajmuje się biznesem

Choć Paulina Biernat przez lata była kojarzona głównie z parkietem "Tańca z gwiazdami", występowała m.in. u boku Michała Szpaka, dziś rozwija się również jako trenerka świadomego stylu życia i psycholog. Jej profile społecznościowe wypełniają treści związane z rozwojem osobistym i codzienną pracą zawodową, dlatego ogłoszenie zaręczyn było dla wielu obserwatorów sporym zaskoczeniem.

Marcin Kikut w przeszłości reprezentował Polskę na boisku - w 2010 roku piłarz zadebiutował w kadrze narodowej podczas towarzyskiego meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po zakończeniu kariery sportowej skupił się na działalności biznesowej, m.in. w branży hotelarskiej. Teraz para rozpoczyna nowy etap wspólnego życia, a pod nagraniem nie zabrakło gratulacji oraz słów zachwytu nad zaprezentowanym pierścionkiem. Redakcja Plotka również gratuluje.