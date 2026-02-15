Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski uchodzili za power couple polskiego show-biznesu. Aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu w 2016 roku, trzy lata po tym, jak poznali się na planie filmu "W spirali". Informacja o ich rozstaniu była dla wielu ogromnym zaskoczeniem. Byli małżonkowie ogłosili tę wiadomość we wspólnym poście na Instagramie w październiku 2022 roku. Warnke, która 15 lutego była gościnią programu Magdy Gessler "Magda gotuje internet", potwierdziła, że decyzja o zakończeniu relacji została przez nich podjęta wspólnie.

Zobacz wideo Warnke jasno o Oscarach

Katarzyna Warnke o kulisach rozstania z Piotrem Stramowskim

"Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie" - przekazali wówczas na Instagramie Warnke i Stramowski. I choć z wpisu jasno wynika, że byli małżonkowie dogadali się w kwestii rozstania, wiele osób sądzi, że to Stramowski postanowił odejść. Warnke poruszyła tę kwestię w rozmowie z Magdą Gessler. - Myślę, że to niefajnie, że ludzie czasami myślą, że zostałam zostawiona. Nie chciałabym być w roli ofiary. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie - podkreśliła aktorka. - Czasami prowadzimy takie rozmowy, czy na pewno, czy to dobrze się stało, czy źle. Cały czas jest dobrze - dodała.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski żyją w patchworku. Jak to im wychodzi?

Aktor tworzy parę z Natalią Krakowską, z którą chętnie pokazuje się w mediach. Katarzyna Warnke w wielu wywiadach podkreślała, że zaakceptowała i polubiła nową partnerkę Stramowskiego. Co ciekawe, Warnke docenia zaangażowanie Krakowskiej w opiece nad jej córką. Trzeba przyznać, że wszyscy razem tworzą zgraną, patchworkową rodzinę.

- Moja Helena kocha, jak jest dom pełen ludzi. Ja naprawdę dwoje się i troję, żeby w tym domu ktoś tam był. Mam też wspaniałego byłego partnera pod tym względem i to jest wielkie szczęście. Natalia w tym wszystkim, która jest super mamą, która już była mamą, jak oni się poznali (...). Oni razem są w tym na 1000 proc. - opowiadała aktorka w podcaście Magdy Mołek.