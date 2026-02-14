W życiu uczuciowym Magdaleny Stępień znów pojawiło się szczęście. Po miesiącach wyciszenia i skupienia na sobie influencerka opublikowała w mediach społecznościowych bardzo osobisty kadr. Wielu fanów zaczęło spekulować, czy to zapowiedź nowego rozdziału w jej prywatnym życiu. Wszystko wskazuje na to, że tak.

Magdalena Stępień znów zakochana. Walentynkowe zdjęcie rozwiało wątpliwości

13 lutego na profilu celebrytki pojawiła się fotografia utrzymana w romantycznym klimacie. Widać na niej splecione dłonie oraz nastrojową scenerię, jednak twarz mężczyzny nie została pokazana. Mimo to internauci szybko doszli do wniosku, że nie jest to dla celebrytki przypadkowa osoba. Choć tożsamość ukochanego Stępień nadal pozostaje tajemnicą, sam gest wystarczył, by wywołać ogromne poruszenie w sieci. Dodatkowo spekulacje podsycił opis kadru. "Ponieważ cisza wszystko buduje" - napisała Stępień. Ujęcie, o którym mowa zobaczycie w naszej galerii:

Magdalena Stępień znów zakochana. Walentynkowe zdjęcie rozwiało wątpliwości Otwórz galerię

Fani nie ukrywali, że po trudnych doświadczeniach celebrytka zasługuje na spokój i szczęście u boku bliskiej osoby. Już następnego dnia, 14 lutego, sama zainteresowana odniosła się do spływających do niej gratulacji w wiadomościach prywatnych. - Chciałabym wam bardzo podziękować za tyle miłości i tyle ciepłych, miłych słów, które od was płyną od wczoraj. To niesamowite, że mam taki ogrom wsparcia i masę ludzi, którzy mi kibicują. Jestem mega wdzięczna za to, co obecnie mam i za to, jak wygląda moje życie - wyznała na InstaStories.

Magdalena Stępień ma za sobą trudne doświadczenia

W przeszłości Magdalena Stępień była związana z piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem. Ich relacja przez długi czas była szeroko komentowana w mediach. Tragiczne wydarzenia, które dotknęły modelkę, sprawiły, że ta wycofała się z życia publicznego i skupiła na przeżywaniu żałoby po stracie synka Oliwiera. Niedługo później celebrytka wystąpiła w "Królowej przetrwania". Jak sama przyznała, szybko pożałowała udziału w telewizyjnym show. - Wydaje mi się, że nie do końca byłam emocjonalnie gotowa, żeby uczestniczyć w tym wszystkim i że moja emocjonalność jednak ciężko się odnajduje w show-biznesie. (...) Każde wydarzenie uczy cię czegoś. Traktuję to jako lekcję, ale na pewno jest też dużo zaskoczenia i nie do końca czuję, że to była dobra decyzja - mówiła w rozmowie z Plotkiem.