Agnieszka Kaczorowska jest z Marcinem Rogacewiczem oficjalnie od kilku dobrych miesięcy. Ich relacja została potwierdzona na parkiecie "Tańca z gwiazdami", niedługo po tym, jak Kaczorowska poinformowała, że rozstaje się z mężem. 13 lutego zakochani nieco więcej opowiedzieli o swoim uczuciu na kanapach "Pytanie na śniadanie". Trzeba przyznać, że byli zaskoczeni już na samym początku rozmowy.

Zobacz wideo Pavlović z jasnym podsumowaniem Kaczorowskiej i Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska o realiach związku z Marcinem Rogacewiczem. Marzena Rogalska nie hamowała się ze szczerymi pytaniami

Nie jest tajemnicą, że zakochani poznali się w 2016 roku na planie "Na dobre i na złe", gdzie Rogacewicz grał lekarza, a tancerka rolę epizodyczną. Wtedy jednak - jak twierdzą - między nimi nie zaiskrzyło. Marzena Rogalska zapytała zatem wprost, czy zakochani mogą opowiedzieć o pierwszej randce. Goście byli zaskoczeni i nie chcieli ujawnić szczegółów spotkania. - Patrz, jak tutaj od razu strzela! - wypaliła Kaczorowska do Rogacewicza. - Mam bardzo słabą pamięć... - dodał jej partner z zakłopotaniem i ewidentnie chciał uciąć ten wątek. Gwiazda "Klanu" szybko zmieniła temat, opowiadając o tym, że spotkała ponownie Rogacewicza trzy lata temu, bo grali występowali razem w spektaklu. - Serduszka nam zabiły później - skomentowała celebrytka lakonicznie.

Pod koniec spotkania goście wzięli udział w mini quizie na temat relacji. Rogalska znowu zaskoczyła ich śmiałymi pytaniami. Zapytała, kto częściej wyskakuje z wyznaniem miłości. Okazuje się, że to Agnieszka Kaczorowska częściej mówi "kocham cię" i tak samo to ona przejmuje inicjatywę podczas planowania wspólnych wakacji. Rogacewicz z kolei zaskakuje ukochaną o poranku, przygotowując dla niej kawę.

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się z Marcinem Rogacewiczem na premierze. Skradli show

Dzień wcześniej zakochani spędzili wieczór w warszawskim kinie. Pokazali się na "Wichrowych wzgórzach", opowiadających historię miłosną. O sukni Agnieszki Kaczorowskiej rozpisywały się media i zresztą nic dziwnego - tancerka zachwyciła bordową kreacją z wycięciami. Miała do tego podkreślone oczy oraz niski kok. Jej ukochany z kolei pokazał się w klasycznej czerni.