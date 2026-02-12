Partner Jennifer Aniston złożył jej wyjątkowe życzenia urodzinowe. Lawina komentarzy

W listopadzie 2025 roku Jennifer Aniston oznajmiła światu, że jest szczęśliwie zakochana. Jak się później okazało, aktorka spotyka się z Jimem Curtisem. Mężczyzna pracuje jako hipnoterapeuta i jest ekspertem w dziedzinie zdrowia. W styczniu Curtis wystąpił w programie "Today", gdzie opowiedział o pierwszym spotkaniu z ukochaną. - Po prostu poznali nas znajomi. To wszystko. Dowiedzieliśmy się, że mamy wspólnych znajomych i zaczęliśmy po prostu rozmawiać. (...) - To trwało długo, rozmawialiśmy długo i staliśmy się sobie bliscy - komentował. Teraz złożył Jennifer Aniston życzenia urodzinowe.

Jim Curtis pokazał zdjęcia z Jennifer Aniston. Internauci komentują. "Jesteście dla siebie stworzeni"

11 lutego Jim Curtis opublikował na swoim instagramowym profilu kadry z Jennifer Aniston. Na pierwszym zdjęciu para była wyraźnie rozbawiona, a na drugiej fotografii okazywała sobie czułość. Curtis zdobył się na krótki opis. "HBD my love [Wszystkiego najlepszego dla mojej miłości - przyp.red.]" - napisał. Publikacja wywołała poruszenie wśród fanów aktorki, którzy ruszyli z pozytywnymi komentarzami.

"Jaka piękna z was para", "Oboje jesteście wspaniali", "Dbaj o Jennifer", "Wszystkiego najlepszego! Jesteście dla siebie stworzeni", "Uwielbiam was", "Jennifer, sto lat. Pięknie wyglądacie" - pisali internauci na instagramowym profilu Jima Curtisa. Po omawiane kadry opublikowane przez partnera aktorki zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Jennifer Aniston pochwaliła ukochanego. "Jest wyjątkowy, bardzo normalny i niezwykle życzliwy"

Jakiś czas temu Aniston udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim partnerze. Wspomniała o jego karierze oraz wyjawiła, jaki jest prywatnie. "Hipnoza to jedna z wielu rzeczy, którymi się zajmuje. Jest naprawdę niezwykły i pomaga wielu, wielu ludziom. Jest wyjątkowy, bardzo normalny i niezwykle życzliwy. On chce pomagać ludziom w uzdrowieniu, przejściu przez traumę i stagnację, by osiągnąć jasność umysłu. To piękna rzecz, której można poświęcić życie" - komentowała, cytowana przez "Elle".