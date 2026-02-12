Zayn Malik wrócił wspomnieniami do swojego wieloletniego związku z Gigi Hadid. Para była razem przez sześć lat i w 2020 roku powitała na świecie córkę Khai. Choć przez długi czas uchodzili za zgraną i szczęśliwą parę, ich relacja zakończyła się w 2021 roku w atmosferze medialnego zamieszania. Dziś byli partnerzy utrzymują poprawne stosunki i wspólnie wychowują córkę. Gigi w jednym z wcześniejszych wywiadów podkreślała, że potrafią się dogadać i mogą na siebie liczyć jako rodzice. Tym większe poruszenie wywołały najnowsze słowa wokalisty.

Zayn Malik szczerze o relacji z Gigi Hadid. "Mogłem myśleć, że to miłość"

Wokalista, który obecnie promuje swój nowy album "Konnakol", był gościem podcastu "Call Her Daddy". W rozmowie szczerze odniósł się do swojej przeszłości uczuciowej i przyznał, że z perspektywy czasu inaczej patrzy na swoje emocje wobec modelki. - Moje pojmowanie miłości ciągle się rozwija i zmienia. Kiedy byłem w związku z Gigi, mogłem myśleć, że to miłość. Teraz widzę, że może to było coś innego. Zawsze będę ją darzyć uczuciem, może w pewnym sensie kochać, bo jest matką mojego dziecka i mam do niej ogromny szacunek. To dzięki niej mam moją Khai - wyznał.

Wokalista zaznaczył również, że obecnie ceni sobie życie w pojedynkę i nie planuje już publicznie dzielić się szczegółami swojego życia prywatnego. - Nie szukam już publicznych związków, bo po prostu mi nie odpowiadają. Jestem raczej osobą, która ceni sobie prywatność. (...) Obecnie jestem singlem i to bardzo wyzwalające. Mogę pozwolić sobie na większą swobodę bez poczucia winy - dodał Malik.

Zayn Malik zaskoczył wyznaniem o sześcioletniej córce. "Myślę, że dałem jej za dużo pieniędzy"

Mimo zmian w życiu uczuciowym, jedno pozostaje niezmienne - jego relacja z córką. Zayn nie ukrywa, że Khai jest dla niego najważniejsza. Opowiadając o codzienności z kilkuletnią córką, zdradził zabawną historię związaną z "wróżką zębuszką". Kiedy dziewczynka zaczęła tracić mleczne zęby, tata postanowił hojnie ją wynagrodzić. - Wychowuję ją w środowisku, które nie jest typowe dla większości rówieśników - jej tata to piosenkarz, mama jest modelką. Oczywiste jest, że nie będzie postrzegać świata tak, jak inni. Myślę, że dałem jej za dużo pieniędzy od wróżki zębuszki, to było 500 dolarów. Jej mama mnie o to upomniała, ale prawda jest taka, że ja ciężko pracuję i chciałbym dać wszystko mojemu dziecku - wyjawił.