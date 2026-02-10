Niegdyś Kim Kardashian i Kanye West tworzyli jeden z najbardziej popularnych związków w międzynarodowym show-biznesie. Para doczekała się też czwórki dzieci: córek North i Chicago oraz synów Sainta i Psalma. Dwie z najmłodszych pociech przyszły na świat dzięki pomocy surogatki. Kim Kardashian złożyła jednak pozew o rozwód w 2021 roku, który został sfinalizowany rok później. Po tych wydarzeniach fani celebrytki niejednokrotnie spekulowali na temat tego, kto teraz skradnie jej serce i zagości w nim na dłużej. W ostatnim czasie Kim Kardashian coraz częściej widywana jest z brytyjskim kierowcą F1 - Lewisem Hamiltonem. Para pokazała się razem m.in. w niedzielę na Super Bowl. Czy między tą dwójką naprawdę jest coś na rzeczy?

Kim Kardashian i Lewis Hamilton razem na Super Bowl. To ich pierwsze oficjalne wyjście. Ekspertka zdradza, o czym mogli rozmawiać

8 lutego, w niedzielę, Kim Kardashian i Lewis Hamilton oficjalnie we dwoje wkroczyli na Super Bowl, które jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Ten fakt jeszcze bardziej podsycił wszelkie spekulacje i plotki na temat rzekomego związku pary. Fotoreporterzy wykonali też zdjęcia, na których jednoznacznie widać było, że czują się bardzo swobodnie i świetnie się bawią w swoim towarzystwie. Kamery wychwyciły też jedną z rozmów, która szybko trafiła do sieci.

Ekspertka odczytała, o czym para mogła dywagować. Okazuje się, że były to ważne sprawy, które mogą wskazywać na dość poważny charakter tej relacji. Nicola Hickling, znana z LipReader, sugeruje, że sportowiec mógł mówić celebrytce o tym, że niedługo pozna jego mamę. - Nie zabieram każdej dziewczyny do mojej mamy. Chcę powiedzieć, że kiedyś ją poznasz, ona bardzo chce cię zobaczyć - zdaniem ekspertki mówił Hamilton. Nicoli Hickling zwróciła uwagę również na mowę ciała. Ekspertka sugeruje, że Kim Kardashian miała się lekko zaśmiać z tej propozycji, ale i speszyć się. Myślicie, że między nimi faktycznie iskrzy? Dajcie znać w naszej sondzie!

Kim Kardashian flirtowała z Lewisem Hamiltonem. Ekspertka nie ma wątpliwości. "Klasyczna technika 'gorąco-zimno'"

Inna ekspertka, Judi James, która specjalizuje się w czytaniu z mowy ciała, stwierdziła natomiast, że Kim Kardashian może stosować wobec Lewisa Hamiltona pewien rodzaj flirtu. "To klasyczna technika 'gorąco-zimno', która ma przyciągnąć uwagę i sprawić, by druga osoba jeszcze mocniej zabiegała o sygnały zainteresowania" - twierdzi ekspertka. Dodała, że Kim Kardashian wysyłała sygnały flirtu, co budziło pozytywny odbiór sportowca, a następnie nagle odwracała wzrok lub bawiła się swoimi włosami. Judi James zauważa również, że podczas wydarzenia para subtelnie na siebie zerkała oraz przesyłała sobie uśmiechy, co może świadczyć o podekscytowaniu i stopniowym rozwoju relacji.