Maja Włoszczowska przez ponad dekadę tworzyła szczęśliwą relację z Przemysławem Zawadą, polskim kierowcą rajdowym. W jednym z wywiadów była kolarka przyznała, że związek z nią wcale nie jest łatwy. "Mam twardy charakter. Ale mój mężczyzna też, więc dobrze, że nie jesteśmy konfliktowi. Może na taką nie wyglądam, ale potrafię pierwsza wyciągnąć rękę do zgody" - mówiła w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Od jakiegoś czasu w mediach krążyły plotki o rozstaniu pary. Teraz Włoszczowska potwierdził przykrą informację.
Włoszczowska pojawiła się ostatnio w audycji Grzegorza Krychowiaka prowadzonej na antenie RMF FM. W pewnym momencie były piłkarz zapytał ją o to, czy kobiety, które uprawiają sport, mają ciężej niż uprawiający go mężczyźni. 42-latka nie przebierała w słowach. - Jeżeli chcesz mieć dzieci, to albo przerywasz karierę i potem próbujesz wrócić, co jest ultratrudne, albo czekasz do końca swojej kariery sportowej, a potem różnie może być, może być za późno. Poświęcenie tego życia rodzinnego jest największe, mężczyźni jednak mają łatwiej - tłumaczyła.
Chwilę później niespodziewanie wypaliła o rozstaniu z Zawadą. - Dotykamy teraz trudnego tematu, bo sama przez to przechodzę. Odkładałam przede wszystkim macierzyństwo, skończyłam karierę, okazało się, że jednak nie zgraliśmy się z partnerem, rozstaliśmy się i teraz wiesz, 42 lata i, o kurczę, ostatni gwizdek - mówiła.
Włoszczowska nadal prowadzi intensywny tryb życia, choć dziś ma więcej przestrzeni na refleksję. Ostatnio wróciła myślami do okresu, gdy była na szczycie kariery. Była kolarka spojrzała na tamten czas z nowej perspektywy i doszła do zaskakujących wniosków. - Chciałabym 20 lat temu mieć tę świadomość, którą mam teraz, żeby jednak zachowywać większy balans w życiu na rzecz tego życia prywatnego, a nie tak, że klapki na oczach, tylko sport, gonimy za igrzyskami i nie ma nic innego - przyznała w wywiadzie z Krychowiakiem.