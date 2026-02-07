Związek Piotra Stramowskiego i Natalii Krakowskiej przeszedł na nowy, poważniejszy etap. Aktor w rozmowie z Pudelkiem potwierdził, że oświadczył się swojej ukochanej. Jak zdradził, miało to miejsce już jakiś czas temu.

Piotr Stramowski i Natalia Krakowska zaręczyli się

Piotr Stramowski i Natalia Krakowska regularnie organizują rodzinne wyjścia, w których biorą udział dzieci z poprzednich związków. Co więcej, niedawno para udała się na wspólne spotkanie z Katarzyną Warnke, co wywołało spore emocje wśród internautów. Warto przypomnieć, że to już cztery lata, odkąd Piotr i Natalia są razem. Para regularnie pojawia się na różnych eventach i udziela wspólnych wywiadów. W swoich rozmowach nie unikają też tematów związanych z byłą żoną Stramowskiego, Katarzyną Warnke, która chętnie wypowiada się o relacjach z byłym mężem i jego nową ukochaną, nie szczędząc im ciepłych słów.

W ostatnich dniach to Natalia sama podsyciła plotki o ich zaręczynach, publikując na Instagramie zdjęcie paczki chipsów z twarzą Piotra Stramowskiego na opakowaniu. "Nie spodziewałam się, że będę kiedyś jeść chipsy z twarzą mojego narzeczonego" - napisała na Instagramie. W odpowiedzi na pytania mediów, Piotr potwierdził zaręczyny, wyjaśniając, że miały one miejsce już jakiś czas temu, ale nigdy nie były szerzej komentowane. "Zaręczyliśmy się dawno, mówiłem o tym już w kilku wywiadach, tylko nikt nie robił z tego sensacji, uznając to za coś normalnego" - zdradził aktor.

Piotr Stramowski o wyzwaniach życia w patchworkowej rodzinie. "Trudna sprawa"

Jak już wiadomo, narzeczona Piotra Stramowskiego ma dziecko z poprzedniego związku, co wiąże się z licznymi wyzwaniami, jakie stawia przed nimi taki układ. Stramowski nie ukrywa, że życie w takiej rodzinie bywa trudne, ale stara się zorganizować wszystko tak, aby każdy czuł się ważny. "Patchwork, trudna sprawa, trzeba sobie jakoś to organizować" - zdradził.

Jak opowiedział, ostatnio wrócili z wyjazdu na Majorkę, który zorganizowali razem ze znajomymi. Zwykle dzień wygląda jak w każdej rodzinie - szkoła, przedszkole, praca. Wspomniał także o nadchodzących wakacjach. "Czekamy teraz jeszcze na jeden wyjazd, na drugie wakacje. Te były trochę nielegalne, można powiedzieć, bo w trakcie roku szkolnego. A teraz czekamy na te, które będą już legalnie, jak się rozpocznie sezon wakacyjny" - dodał.