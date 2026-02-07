Wiosną 2024 roku Michał Danilczuk i Maffashion wystąpili razem w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie dotarli do trzeciego miejsca. Ich sceniczna chemia, częste wspólne pojawianie się publicznie oraz wakacyjne wyjazdy sprawiły, że przez wiele miesięcy internauci spekulowali na temat tego, czy łączy ich coś więcej niż taneczna współpraca. Mimo narastających plotek oboje konsekwentnie unikali jednoznacznych komentarzy na temat swojej relacji. Teraz Danilczuk po raz pierwszy tak wyraźnie odniósł się do ich relacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Danilczuk o relacji z Maffashion. Tak podsumował ich wypad do Dubaju

Michał Danilczuk pierwszy raz tak szczerze o Maffashion. "To jest trudne"

Tancerz był gościem programu "Magda gotuje internet", gdzie Magda Gessler bez ogródek zapytała go o związek z Maffashion. Choć emisję odcinka zaplanowano na 8 lutego 2026 roku o godz. 11.30 na antenie TVN, już teraz wiadomo, że prowadząca zapytała tancerza o jego powściągliwość w sieci. - Czy twoje dyskrecja w sieci jest stylowa? - zapytała Magda Gessler. - Uważam, że czy rodzina, czy związek, to jest taka rzecz eksterytorialna, taka nasza, taka, że bronimy jej bezpiecznego miejsca. I zawsze to szanowałem. Ja mam pasję ogromną do tańca i tę pasję pokazuję - odparł tancerz.

Chwilę później padło pytanie, które od dwóch lat najbardziej nurtuje internautów. - Jaka jest twoja relacja z Maffashion? - zapytała wprost Gessler. Tancerz nie ukrywał, że rozmowa na ten temat nie jest dla niego łatwa.

Wolałbym o tym nie mówić. To było. To jest trudne, bo w świecie tym medialnym jest coś takiego, że niestety ludzie chcą wchodzić ci nogami w związki. A ty czasami po prostu chcesz w tym związku być tylko sobą z tą osobą. I dać sobie czas na rozwinięcie lub nie

- wyznał. Choć Danilczuk nie zdradził szczegółów, jego słowa są pierwszym tak otwartym sygnałem, że relacja z Maffashion należy już do przeszłości.

Maffashion reaguje na wpis o "narcyzie". Internauci łączą to z rozstaniem z Danilczukiem

Kiedy Michał Danilczuk i Maffashion przestali być widywani razem, internauci zaczęli podejrzewać, że ich relacja dobiegła końca. Niedawno temat powrócił ze zdwojoną siłą za sprawą aktywności influencerki w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu "Imperium Silnych Kobiet" pojawił się motywacyjny wpis dotyczący zakończenia toksycznej relacji. W treści można było przeczytać: "Gratulacje! To był twój ostatni narcyz. Twój certyfikat rozeznania jest już ukończony". Pod postem pojawił się komentarz Maffashion, która dodała kilka emotikon uniesionych ku górze rąk, kojarzonych z triumfem i ulgą.

Taka reakcja szybko została odczytana przez internautów jako możliwe nawiązanie do jej prywatnego życia i potencjalnego rozstania z Michałem Danilczukiem. Choć influencerka nie skomentowała sprawy wprost, jej gest wystarczył, by ponownie rozpalić dyskusję w sieci i podsycić spekulacje na temat zakończenia tej relacji.