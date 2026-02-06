Tomasz Karolak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie kontrowersyjnych polskich aktorów. Przez długi czas był on w związku z Violą Kołakowską, z którą doczekał się córki Leny oraz syna Leona. Ostatecznie para się rozstała. Aktor jeszcze w grudniu ubiegłego roku zarzekał się, że powrotu nie będzie. - Rozstaliśmy się ze sobą raz na zawsze. Powrotów już nie będzie - deklarował Karolak w rozmowie z Żurnalistą. Teraz wyszło na jaw, że dawni zakochani znowu się spotkali.

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Gwiazdy 4. Viola Kołakowska podczas premiery programu

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska znowu razem? Nie do wiary, co się stało

W sieci pojawiły się najnowsze doniesienia na temat Tomasza Karolaka i Violi Kołakowskiej. Według magazynu "Super Express" dawna para została zauważona w urzędzie paszportowym. Byli zakochani wspólnie załatwiali formalności. Później wsiedli do samochodu i odjechali. Jak podaje "Super Express", świadkowie przekazali, że między Karolakiem i Kołakowską była bardzo pozytywna atmosfera. "Żartowali i uśmiechali się do siebie, sprawiając wrażenie, jakby czuli się w swoim towarzystwie bardzo swobodnie" - czytamy w tabloidzie. Czy coś jest na rzeczy i celebryci znów są razem? Prawdopodobnie dowiemy się dopiero za jakiś czas.

Tomasz Karolak wprost o Violi Kołakowskiej. To mówił u Żurnalisty

Tomasz Karolak wprost powiedział o relacji z byłą partnerką w rozmowie z Żurnalistą. Gwiazdor polskiego kina przyznała wówczas, że "choć nie jest idealny, nie ma problemu z przyznaniem się do błędu". - Nie zawsze byłem w porządku, tylko ja potrafię się do tego przyznać - twierdził. - Wasz związek przypominał związek otwarty - ocenił prowadzący rozmowę. - Dokładnie - odpowiedział krótko Karolak. Żurnalista dopytywał, czy aktor rozstał się z Violą Kołakowską "na zawsze". - Tak - usłyszeliśmy w odpowiedzi. Przypomnijmy, że Karolak już we wrześniu 2025 roku potwierdził wieści o rozstaniu w rozmowie z Tomaszem Kammelem w Kanale Zero. - My nie jesteśmy razem - oświadczył w programie na żywo. ZOBACZ TEŻ: Decyzja prokuratury ws. reklamy z Karolakiem wywołała poruszenie. Oto co postanowiono