Karpiel-Bułecka i Krupińska pogrążeni w żałobie. Zmarł bliski muzyka

Poniedziałkowy wieczór, 2 lutego, przyniósł Sebastianowi Karpielowi-Bułecce i Paulinie Krupińskiej-Karpiel smutną wiadomość, którą postanowili podzielić się z fanami. "Dziś odszedł" - napisał muzyk, oznajmiając, że zmarł jego wuj, Józef Gąsienica-Sobczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Krupińska podbiła show-biznes bez pleców. Tak podsumowała staż w DDTVN

Sebastian Karpiel-Bułecka wspomina wuja. Czterokrotny olimpijczyk zmarł w wieku 91 lat

Sportowiec, czterokrotny uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich i wicemistrz świata w biathlonie, miał 91 lat. Był nie tylko wybitnym zawodnikiem, ale ważną osobą dla całej rodziny. Sebastian wspomniał wuja w osobistym wpisie. "Dziś zmarł brat mojej mamy Józef Gąsienica-Sobczak. Wybitny sportowiec, czterokrotny olimpijczyk, wicemistrz świata w biathlonie, indywidualnie i w drużynie. Był wielką inspiracją, nie tylko dla mnie… Spoczywaj w pokoju" - napisał wokalista.

Paulina Krupińska-Karpiel również pożegnała pana Józefa na Instagramie w emocjonalnym, a przy tym oszczędnym w słowach wpisie. "Dziś odszedł wybitny sportowiec" - napisała współprowadząca "Dzień dobry TVN".

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka rzadko mówią o swoim życiu. W jednym z wywiadów muzyk zaskoczył wyznaniem

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Zakochani od lat budzą ogromne zainteresowanie fanów. Choć są razem już od 2014 roku, a cztery lata później stanęli na ślubnym kobiercu, na co dzień unikają przesadnej ekspozycji w mediach społecznościowych. Paulina od czasu do czasu dzieli się wspólnymi zdjęciami, a Sebastian jest jeszcze bardziej zdystansowany, jednak zawsze ją wspiera, np. gdy musiała zmierzyć się z internetowym hejtem.

W rozmowie z Żurnalistą muzyk zdradził, że początki związku i czas po zostaniu rodzicami nie były wolne od napięć. - Teraz się zupełnie nie kłócimy. Jakbyś się teraz mnie spytał, kiedy się ostatni raz pokłóciłem z żoną, to z ręką na sercu bym ci powiedział, że nie pamiętam, bo nie wiem - przyznał. Może właśnie dzięki takiemu podejściu para aktualnie tworzy tak harmonijny duet.