Paweł Rurak-Sokal jest liderem, członkiem i założycielem znanej grupy muzycznej Blue Cafe. Swego czasu o artyście było głośno, nie tylko przez karierę zawodową i osiągnięcia muzyczne, ale również ze względu na życie sercowe. Muzyk rozstał się z Moniką Kuszyńską, co wywołało napiętą atmosferę i poruszenie w mediach. Po czym związał się z młodszą o 23 lata Dominiką Gawędą, która w zespole zastąpiła Tatianę Okupnik. Niestety, wraz z upływem czasu i ta znajomość zakończyła się fiaskiem. Paweł Rurak-Sokal dopiero niedawno znalazł miłość i ułożył sobie życie u boku ukochanej. Kim jest Ewa Adamczyk?

Paweł Rurak-Sokal musiał się długo naczekać zanim poznał ukochaną. "To osoba, o której marzyłem przez całe życie"

Nie jest tajemnicą, że Paweł Rurak-Sokal przez długi czas nie mógł znaleźć tej jedynej, przez co spekulowano, że trudno jest się mu ustatkować. Po rozstaniu z Moniką Kuszyńską wielu plotkowało, że muzyk zakończył relację właśnie dla Dominiki Gawędy. Z kolei ta dwójka długo nie zdradzała tego, co tak naprawdę jest między nimi. W końcu jednak stało się jasne, że oboje mają się ku sobie. Ich relacja trwała do 2012 roku i mimo że się rozstali, nie zrezygnowali z dalszej współpracy w zespole Blue Cafe. Natomiast znajomość muzyka z Ewą Adamczyk rozpoczęła się prawie jak w dobrym romantycznym filmie i póki co trwa do dziś. Otóż Paweł Rurak-Sokal zobaczył w sieci zdjęcie swojej przyszłej ukochanej i niemal zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia.

Nie mogłem oderwać od niej wzroku. Poczułem pierwszy raz, że to osoba, o której marzyłem przez całe życie. Musiałem dowiedzieć się za wszelką cenę, kim jest ta kobieta, czym się zajmuje, gdzie mieszka

- wyznał w wywiadzie dla "Pani". W dalszej części muzyk zdradził, że w końcu udało mu się zdobyć numer telefonu do tajemniczej nieznajomej, jednak zajęło mu trochę czasu, zanim wykonał pierwsze połączenie.

Paweł Rurak-Sokal umówił się z Ewą Adamczyk podstępem. Chwilę później stanęli na ślubnym kobiercu

Sama Ewa Adamczyk potwierdza, że Paweł Rurak-Sokal musiał się nieźle natrudzić, aby się z nią umówić. Według medialnych informacji kobieta skończyła filologię angielską. Przez jakiś czas przebywała także w Holandii oraz Anglii. Obecnie jest wykładowczynią akademicką. Posiada też własną szkołę językową, i jak się okazuje, początkowo muzyk był jednym z jej uczniów.

Mam wielu uczniów online z całej Polski. Paweł podstępnie zapisał się do mnie na lekcje angielskiego

- wyjawiła na łamach "Pani". Ta dość szybko zorientowała się, że Paweł Rurak-Sokal wcale nie potrzebuje dodatkowych lekcji z angielskiego, a po kilku wirtualnych spotkaniach para przeszła do realnej znajomości, która szybko przekształciła się w głębsze uczucie i poważny związek. Od tego momentu, jak oboje deklarują, są nierozłączni i niemalże każdą chwilę starają się spędzić wspólnie. "Nie uznajemy żadnej, choćby chwilowej rozłąki. My po prostu chcemy być ze sobą. To główny cel naszego życia" - padło w rozmowie z tym samym magazynem. Związek w szybkim tempie został też sformalizowany, bowiem para nie czekała zbyt długo ze ślubem. Paweł Rurak-Sokal oświadczył się ukochanej, a w sierpniu 2025 roku zakochani powiedzieli sobie 'tak'. Ewa Adamczyk twierdzi, że muzyk daje jej wszystko, czego potrzebuje.

Z Pawłem czuję się bezpiecznie i stabilnie. Wiem, że zawsze będzie przy mnie. Miłość Pawła umacnia mnie jako kobietę

- powiedziała żona muzyka w wywiadzie dla "Pani". Z kolei Paweł Rurak-Sokal deklaruje, że ukochana jest miłością jego życia, na którą czekał latami. "Muszę przyznać, że wcześniej przez wiele lat byłem 'wilkiem stepowym', który lubił chadzać swoimi drogami. Nie sądziłem, że ktoś mnie kiedykolwiek tak zafascynuje jak Ewa" - stwierdził muzyk.

