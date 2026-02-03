Krzysztof Skiba i jego żona Karolina Skiba znowu zaskoczyli fanów. Podczas egzotycznego wyjazdu na Malediwy małżonkowie zdecydowali się na symboliczne ponowienie przysięgi małżeńskiej, a wyjątkową ceremonią podzielili się w mediach społecznościowych.

Relacja Karoliny (wtedy jeszcze Kempińskiej) i Krzysztofa Skiby od początku wzbudzała duże medialne zainteresowanie i wywoływała silne emocje wśród internautów. Sam muzyk wielokrotnie podkreślał, że nowy związek dał mu świeżą energię do życia i twórczości. - Mam prawo do szczęścia. Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta sprawia, że mam energię, chce mi się żyć i czuję, jakbym znowu miał 18 lat - wyznał lider zespołu "Big Cyc" w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Dziś małżonkowie chętnie pokazują, jak wygląda ich codzienność i wspólne podróże. Tym razem postanowili uczcić swoją relację w wyjątkowej scenerii. Na jednej z malediwskich plaż wzięli udział w lokalnym obrzędzie powtórnych zaślubin, któremu towarzyszyła tradycyjna oprawa i dźwięki bębnów bodu-beru. Relacją z wydarzenia podzieliła się Karolina, nie kryjąc emocji "(...) Uroczystość powtórnych zaślubin w obrzędzie malediwskim w rytmie bębnów bodu-beru z urzędnikiem i certyfikatem odbyła się dziś na plaży na wyspie Helengeli - bajka. Więcej zdjęć i filmów na dniach, teraz czeka nas noc poślubna" - napisała.

Karolina Skiba podczas ponownych zaślubin pokazała odmienioną sytlwetkę. Ciężko na nią pracowała

Podczas malediwskiej ceremonii powtórnych zaślubin Karolina Skiba zachwyciła wyraźnie odmienioną sylwetką. W lekkiej białej stylizacji podkreślającej figurę wyglądała pewnie i naturalnie, pokazując efekty swojej ciężkiej pracy, dzięki której schudła aż 17 kg. "Codziennie robię trzy minuty planku z ciężarkiem na plecach i co dwa, trzy dni pilates… Jem roślinnie. Nie piję już w ogóle alkoholu" - wyjawiła niedawno sekret swojej metamorfozy. Zdjęcia z plaży pokazują nie tylko szczupłą sylwetkę, ale i pewność siebie, którą celebrytka z dumą prezentuje obserwatorom.