Nie jest to sekretem, że Kim Kardashian ma za sobą dużo medialnych związków. Szczególnie głośne były jej relacje z Kanye Westem i Pete’em Davidsonem. Jak wiemy, żadna z nich nie przetrwała. Od jakiegoś czasu wydawało się, że bohaterka znanej produkcji "Z kamerą u Kardashianów" była singielką. Ostatnio jednak media coraz częściej donoszą o nowym związku celebrytki. Wszystko wskazuje na to, że Kim spotyka się z gwiazdą Formuły 1. Wybrali się razem na kosztowny weekend.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz opowiada swoją najbardziej romantyczną historię w życiu

Kim Kardashian na randce z Lewisem Hamiltonem. Nie do wiary, co zabrała

Informację o rzekomym nowym związku Kim Kardashian pojawiły się w zagranicznych mediach. Według informacji podanych przez "The Sun", celebrytka oraz Lewis Hamilton, brytyjski gwiazdor Formuły 1, zdecydowali się na potajemne spotkanie z dala od miejskiego zgiełku. Para miała zatrzymać się w luksusowym Estelle Manor w regionie Cotswolds, gdzie cena noclegu sięga nawet 1000 funtów za noc!

Ekskluzywny country club został podobno oddany do ich pełnej dyspozycji. Jak przekazuje "The Sun", Kim miała wybrać się tam swoim prywatnym odrzutowcem, wartym 100 milionów funtów. Choć wyjechała tylko na weekend, wzięła ze sobą osiem walizek i torbę marki Birkin, która jest warta niecałe 400 tys. złotych. Godzinę po przylocie celebrytki dołączył do niej Lewis, który przyleciał śmigłowcem. Co sądzicie, pasują do siebie?

Kim Kardahian na tajemniczej randce. Wiadomo, jak spędziła czas z gwiazdą F1

"The Sun" przekazał, że według pracowników obiektu, Kim Kardashian i Lewis Hamilton mieli zapewniony dostęp do najbardziej ekskluzywnych udogodnień, od strefy wellness i basenu, po wydzieloną przestrzeń restauracyjną przeznaczoną wyłącznie dla nich. Para zdecydowała się również na wspólny masaż. O ich komfort i anonimowość dbała ochrona. Co ciekawe ani Kim Kardashian, ani Lewis Hamilton nie podzielili się w sieci żadnymi zdjęciami z tego wyjazdu. Wszystko wskazuje na to, że zależało im na całkowitej dyskrecji. ZOBACZ TEŻ: Kim Kardashian wreszcie ujawniła, dlaczego usunęła zdjęcia z Meghan i Harrym. "Słabo wyszło".