Edyta Jungowska to gwiazda "Na dobre i na złe", "Cudownie ocalony", "Jestem", "Ekstradycja 3" oraz "Ciało". W jej portfolio znajduje się o wiele więcej tytułów, ale nie tylko ta kwestia wzbudza ciekawość fanów aktorki. Wielu zastanawia się nad jej sferą prywatną. W niej od lat jest obecny aktor, reżyser i scenarzysta Rafał Sabara.

Edyta Jungowska żyje bez ślubu. Czy jej to przeszkadza?

Aktorka jest związana z partnerem także zawodowo - prowadzą wydawnictwo i poza tym ukochany Jungowskiej reżyseruje słuchowiska z jej udziałem. Na początku łączenie sfery prywatnej z karierą prowadziło do sporów, ale po latach nie ma większych problemów. - Prowadzenie firmy rodzinnej ma swoje plusy, ale też minusy. Gdy dochodzi do kryzysu, niestety, przenosi się on też do życia prywatnego. Trudno jest złapać oddech, trudno jest się zdystansować - przekazała Jungowska Plejadzie. Zakochani poznali się w pracy, ale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zaiskrzyło dopiero po kilku latach znajomości. Mimo ponad 20-letniego stażu zakochani nie zdecydowali się na sformalizowanie związku.

- Niedawno dowiedziałam się, że jesteśmy rzymskim małżeństwem. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak określa się związki partnerskie z długim stażem. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż nie mówimy do siebie: żono i mężu - przekazała Jungowska Plejadzie. - Wiele par żyje w ten sposób. I bardzo dobrze, że coraz więcej mówi się o związkach partnerskich i konieczności prawnego uregulowania ich sytuacji. Niestety, zapowiadana ustawa wciąż nie została przyjęta. A jednak dotyczy ona sporej części wyborców. Jestem przekonana, że za jej sprawą wiele osób poczułoby się bezpiecznie - uzupełniła.

Edyta Jungowska dyplomatycznie o ewentualnym ślubie

Gwiazda została zapytana o to, czy planuje jednak stanąć w przyszłości na ślubnym kobiercu. Jej odpowiedź jest nieco tajemnicza. - Tego nie wiem. To nasza osobista sprawa. Nie zamierzam publicznie składać żadnych deklaracji - przekazała stanowczo Edyta Jungowska. Zaznaczmy, że wiele par w show-biznesie funkcjonuje w ten sposób.