Paulina Smaszcz pokazała kadr z ukochanym. Co za słowa!

Paulina Smaszcz ma za sobą głośne rozstanie z Maciejem Kurzajewskim. Obecnie spotyka się z Duńczykiem, o czym opowiedziała w programie "Dzień dobry TVN". - Od dwóch lat się z kimś spotykam i mamy takie międzynarodowe święta (...) I to jest bardzo śmiesznie, bo tak, mój syn ze swoją włoską żoną i z moją polsko-włoską wnuczką przyjeżdżają do Danii razem z jej mamą, która jest Brazylijką, i tatą, który jest Włochem - opowiadała w grudniu 2025 roku. Teraz Paulina Smaszcz uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej relacji.

Paulina Smaszcz pokazała partnera. Spójrzcie na opis. "Kochanie..."

Paulina Smaszcz opublikowała na swoim instagramowym profilu selfie z partnerem. Niestety, internauci nie zobaczyli twarzy mężczyzny, ponieważ celebrytka zasłoniła ją emotikoną tortu z napisem "Happy Birthday". Wygląda na to, że ukochany Smaszcz obchodził urodziny. Celebrytka zdobyła się na krótki opis. "Kochanie, wiesz wszystko" - napisała.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Nie szczędzili komplementów. "Bardzo miło widzieć panią szczęśliwą. Zasługuje pani na wszystko, co piękne w życiu", "Samych wspaniałości", "A jednak znów wierzy pani w miłość", "Dużo szczęścia" - czytamy w sekcji komentarzy. Po omawiany kadr Pauliny Smaszcz z partnerem zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Paulina Smaszcz o ślubie Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Co za słowa

Paulina Smaszcz była gościnią naszego podcastu "Galaktyka Plotek". Podczas rozmowy nie zabrakło tematu ślubu jej byłego męża Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek. Uwagę przykuwał fakt, że na weselu bawili się Jacek i Joanna Kurscy. Co na to Paulina Smaszcz? Celebrytka nie gryzła się w język.

- W ogóle uważam, że to jest największy obciach w życiu dziennikarza sportowego, który był moim mężem - Macieja Kurzajewskiego. Teraz to nie wiem, kto to jest. To jest Maciej Kurzopek - stwierdziła. Wspomniała także o relacji jej syna Franciszka z ojcem. - Ja w ogóle nie wtrącam się w relacje między nimi. Zależy mi na tym, aby mieli je jak najlepsze, bo to jest ich ojciec i do końca życia nim będzie, a oni będą jego synami, i to powinno być jego życiowym priorytetem - dodała.