Rozenek obserwuje na Instagramie byłego Dody?! Będziecie w szoku!

30 stycznia 2026 roku Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt (NOZ) ponownie zajęła się jednym z najbardziej wrażliwych tematów ostatnich miesięcy, mianowicie sytuacją w schroniskach dla zwierząt w Polsce. Na posiedzeniu pojawiły się także gwiazdy, między innymi Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan. Jak wiemy, panie razem działają w słusznej sprawie, jednak nie przepadają za sobą. Nie utrzymują żadnego kontaktu, nawet w mediach społecznościowych. Co ciekawe jednak, Rozenek-Majdan ma w obserwowanych na Instagramie byłego piosenkarki, Dariusza Pachuta.

Małgorzata Rozenek-Majdan obserwuje byłego Dody? Wszystko jasne

Nie da się ukryć, że niechęć między Dodą a Małgorzatą Rozenek-Majdan wynika głównie z ich wspólnej przeszłości z Radosławem Majdanem, czyli obecnym mężem Rozenek i byłym mężem Dody. Jak wiemy, Doda przez dwa lata była w związku z Dariuszem Pachutem. Pewnie wielu zdziwi fakt, że choć Rozenek-Majdan nie obserwuje artystki w sieci, to śledzi na Instagramie jej byłego. Z czego to może wynikać?

Dariusz Pachut był wcześniej w związku z Dorotą Gardias. Ich związek zakończył się nagle

Zanim Dariusz Pachut związał się z Dodą, tworzył związek z Dorotą Gardias. Relacja dobiegła końca w nieoczekiwanym momencie. Dziennikarka była w nim zakochana po uszy i nie mogła uwierzyć w to, że to koniec. Jak przekazał informator "Super Expressu", kobieta bardziej była zaskoczona tym, że nagle zdecydował porzucić plany o wspólnej przyszłości. Nie chciała jednak ujawnić, co dokładniej się między nimi wydarzyło. "Nadal nie dociera do niej to, co się stało. Darek był dla niej całym światem. Zakochała się w nim do szaleństwa i planowała wspólną przyszłość. Nikomu nie chce powiedzieć, co się wydarzyło. Ostatnio stwierdziła, że potrzebuje odpocząć, wyciszyć się. Chce wyjechać z Hanią na wakacje do Indonezji" - powiedział informator "Super Expressu" w marcu 2022 roku. ZOBACZ TEŻ: Podczas komisji poseł nagle wspomniał o Rozenek. Wymowna reakcja Dody