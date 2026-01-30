Nie jest tajemnicą, że obecnie Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek tworzą jeden z bardziej popularnych związków w polskim show-biznesie. Choć początki ich relacji były dość kontrowersyjne, to nie kryją swojego uczucia i chętnie dzielą się radosnymi momentami w mediach społecznościowych. Ostatnio para miała nie lada powód do świętowania. 29 stycznia, w czwartek, Maciej Kurzajewski skończył 53 lata. Dziennikarz nie urządził jednak z tego powodu hucznej imprezy, a wręcz przeciwnie. Ten wyjątkowy dzień postanowił spędzić w domowym zaciszu i w gronie najbliższych mu osób - towarzyszyła mu oczywiście Katarzyna Cichopek. Z okazji urodzin prezenter podzielił się też wzruszającym wyznaniem.

Tak Maciej Kurzajewski obchodził 53. urodziny. Nie do wiary, co napisał w sieci

Maciej Kurzajewski udzielił krótkiego wywiadu "Faktowi". Podczas rozmowy wyszło na jaw, jak prezenter zamierza spędzić dzień swoich urodzin. Wyjawił, że nie ma specjalnych planów. "Każdy dzień jest spełnieniem moich marzeń. (...) Nie mam zaplanowanych specjalnych wydarzeń. Spędzam go w bardzo kameralnym gronie z moją żoną i to jest najlepszy pomysł na urodziny" - zdradził. W tej samej rozmowie prezenter wyznał też, czego mu życzyć. Okazuje się, że nie ma zbyt wygórowanych oczekiwań. Tak naprawdę liczy się dla niego tylko jedno. "Jestem spełnionym, szczęśliwym człowiekiem. Każdemu z nas należy życzyć zdrowia, a reszta jest tylko dodatkiem" - podkreślił w tej samej rozmowie.

Na tym jednak nie koniec. Z okazji urodzin Maciej Kurzajewski opublikował też specjalny post w mediach społecznościowych. Na nagraniu możemy zobaczyć, jak uradowany trzyma tort. W tle natomiast słychać było głos Katarzyny Cichopek, śpiewającej "sto lat". "53. To był kolejny bardzo dobry rok mojego życia! Bardzo dziękuję. Katarzyna Cichopek, I love you! [Kocham cię! - przyp. red]" - napisał wyraźnie podekscytowany na Facebooku. Tym samym po raz kolejny publicznie wyznał miłość swojej ukochanej. Przypominamy, że para oficjalnie ogłosiła swój związek w 2022 roku, a trzy lata później stanęła na ślubnym kobiercu.

Maciej Kurzajewski jest starszy od Katarzyny Cichopek. Ile dokładnie wynosi różnica wieku między nimi?

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek chętnie afiszują się swoim uczuciem w sieci, a fani niemalże nieustannie śledzą każdy krok w ich relacji. Mimo to niewielu internautów pewnie wie, że zakochanych dzieli spora różnica wieku. Prezenter urodził się w styczniu 1973 roku, a aktorka przyszła na świat w październiku 1982 roku, to oznacza, że jest od niego o dziewięć lat młodsza. (Więcej na ten temat przeczytacie tutaj).