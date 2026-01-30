Wszystko wskazuje na to, że Szymon Hołownia jest spełniony nie tylko w życiu zawodowym, lecz także prywatnym. Od lat tworzy zgrany duet z Urszulą Brzezińską-Hołownią. Para wychowuje razem dwie córki - Marię i Elżbietę. O zakochanych zrobiło się szczególnie głośno pod koniec stycznia, ponieważ marszałek przypomniał w sieci o kolejnej rocznicy ślubu. Zakochani są ze sobą aż dziesięć lat! Padły wzruszające słowa.

Szymon Hołownia świętuje dziesiątą rocznicę ślubu. Co za post!

Szymon Hołownia nie szczędził słów w poście w mediach społecznościowych. Polityk rozpoczął wpis słowami: "Dziesięć lat temu wzięliśmy ślub". Później postanowił podzielić się szczegółami. Choć nie zawsze było łatwo, prawdziwe uczucie wygrało. "To była miłość od drugiego wejrzenia, ale dziś chyba żadne z nas nie miałoby nic przeciwko temu, żeby była do tego ostatniego" - czytamy. "Przeszliśmy razem zakręty, dramaty, wyzwania, sielanki, czasy, gdy było więcej pytań i takie, w których same układały się odpowiedzi. Nie zlaliśmy się w jedno, to nie 'dwie dusze w jednym ciele, flaki w niedzielę', każde z nas nadal jest sobą, idzie swoją drogą. Ale udało nam się przecież razem stworzyć coś, co jest czymś więcej, niż sumą nas samych. Coś, co daje nam nową tożsamość, nie odbierając starej. Coś, co - jak zupełnie nowa osoba zrobiona z nas dwojga - żyje. Przytula, motywuje, czasem wnerwi, ale codziennie daje nam garściami szczęście, siłę, karmi spokojem" - podkreślał wyraźnie zakochany Szymon Hołownia. Co sądzicie o takich postach publikowanych przez polityków?

Szymon Hołownia wspomniał o dzieciach. Córka bardziej kocha mamę

Szymon Hołownia w obszernym poście wspomniał również o dzieciach. Przypomnijmy, że para ma dwie córki. Polityk podzielił się uroczą anegdotą. "Nasze dwie dziewczynki, odmieniające przez wszystkie przypadki, jako najważniejsze dla nich, słowa 'dom' i 'rodzina', i nie mogące uzgodnić, kogo z nas kochają bardziej (Ela, lat 4, wczoraj: 'Kocham was, rodzice, do nieba! Nie, jednak tato - mamę kocham trochę bardziej niż ciebie. Tak. Ociupinkę. Przepraszam cię tato, wiem że ci jest przykro, ale tak jest'), są zaś dla nas koronnym dowodem na to, że miłość nie spala, ona daje życie" - pisał polityk. Dalej pisał, że akurat tego dnia żona kończy swoją czynną służbę w wojsku, a on przewodniczenie partii, którą założył. "Ruszamy w nowe, nieznane. Za rękę. Lekko zestresowani, ale spokojni, bo choć pewnie coś jest za tym zakrętem, to nawet gdyby nie było - to przecież mamy siebie" - skwitował.