Przemysław Bluszcz jest aktorem z imponującą filmografią. Największą popularność przyniosły mu jednak role w takich produkcjach, jak: "Kolory zła: Czerwień", "Informacja zwrotna", "Jesteś Bogiem" czy "Czas honoru". W ostatnich latach widzowie mogli oglądać go w "Leśniczówce", "Profilerce" czy "Breslau". Aktor rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. 26 stycznia w "Wysokich Obcasach" ukazał się wywiad, w którym wspomniał o byłej żonie. Aktor, który dotąd unikał raczej ścianek, zapozował do zdjęć z obecną partnerką.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zareagowały na tę sytuację?

Przemysław Bluszcz o terapii i rozstaniu z żoną

Przemysław Bluszcz i Anna Wieczur-Bluszcz byli małżeństwem przez ponad dwie dekady. Doczekali się dwóch synów: Borysa, który urodził się w 1997 roku i Iwa, który przyszedł na świat w 2000 roku. W 2022 roku w mediach zaczęły coraz częściej pojawiać się doniesienia, że para się rozstała. Teraz w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" wspomniał o byłej żonie, dzięki której trafił na terapię.

Bardzo dziękuję mojej byłej żonie, która uświadomiła mi, że w naszym małżeństwie jest coś bardzo nie tak. Postawiła warunek: albo pójdę na terapię, albo się rozstajemy. Chciałem zawalczyć, więc poszedłem

- wyznał aktor, a po chwili dodał: "Miałem wtedy koło trzydziestki. Byłem zadufany w sobie… Nie, może nie zadufany. Po prostu chciałem dalej uciekać. Wciąż nie konfrontować się z rzeczywistością" - mogliśmy przeczytać.

Bluszcz dziś jest innym człowiekiem. Terapia pomogła mu zrozumieć siebie. "Terapia i przyglądanie się sobie spowodowały szczeliny w moim pancerzu. Zaczęło się przebijać przez nie światło. Pamiętam, jak pewnego dnia czytałem wspomnienia młodej dziewczyny z powstania warszawskiego. Nagle, po wielu latach, popłynęła mi łza. Poczułem się wolny. A wolność to najważniejsza z moich wartości, która buduje wszystkie inne. Dzięki niej wreszcie zobaczyłem siebie w różnych odsłonach z przeszłości i teraźniejszości. W tym niezwykłym momencie poczułem się sobą. Pomyślałem: Przemek, kurde, jesteś" - czytamy.

Przemysław Bluszcz z nową partnerką

Wygląd na to, że Bluszcz układa sobie życie na nowo i jest szczęśliwy. 56-latek 29 stycznia pojawił się na premierze filmu "Chcę więcej". Nie był sam - towarzyszyła mu nowa, młodsza od niego partnerka, z którą pozował do zdjęć na ściance. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w galerii.

Przemysław Bluszcz z nową partnerką. ZOBACZ ZDJĘCIAOtwórz galerię