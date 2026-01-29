Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Choć długo trzymali swoją relację w tajemnicy, 7 października 2022 roku oficjalnie potwierdzili, że są razem. Po kilku latach wspólnego życia i ceremonii ślubnej, która miała miejsce 25 października 2025 roku, fani nadal są zaskoczeni pewnym szczegółem ich związku - różnicą wieku między nimi. Ile dokładnie wynosi?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą parę pomimo różnicy wieku. Tyle naprawdę wynosi

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski regularnie dzielą się wspólnymi zdjęciami i chwilami w mediach społecznościowych, co sprawia, że ich fani chętnie śledzą każdy krok ich relacji. Jednak wielu z nich wciąż zastanawia się, jaka jest różnica wieku między tą parą. Szczególnie teraz, 29 stycznia, kiedy to Maciej obchodzi swoje 53. urodziny, temat ten zyskał jeszcze większe zainteresowanie. Okazuje się, że Cichopek jest od niego o dziewięć lat młodsza.

Warto przypomnieć, że Cichopek i Kurzajewski nie zaczynali swojej relacji w łatwych okolicznościach. Oboje mieli za sobą zakończone małżeństwa. Cichopek była żoną Marcina Hakiela, z którym rozwiodła się w sierpniu 2022 roku, po 17 latach małżeństwa. Z kolei Kurzajewski, który przez ponad 20 lat był w związku z Pauliną Smaszcz, ostatecznie rozwiódł się w styczniu 2020 roku.

Maciej Kurzajewski nie ukończył studiów? Paulina Smaszcz ujawniła szczegóły wykształcenia byłego męża

Choć życie zawodowe Macieja Kurzajewskiego jest szeroko komentowane, niewiele osób wie, jakie ma wykształcenie. Paulina Smaszcz, była żona prezentera, postanowiła podzielić się tym szczegółem. Okazuje się, że Kurzajewski rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, ale nie wybrał kierunku dziennikarskiego - dostał się na prawo. W podcaście "Herra On Air" Smaszcz ujawniła, że Kurzajewski nie ukończył studiów i posiada jedynie maturę. - Ja mam doktorat, Maciej ma tylko maturę, tak? I zobacz, nigdy nikt nie powiedział: "Fajnie Paulina, że mimo takich trudności urodziłaś dwójkę dzieci, że 23 lata przeżyłaś w małżeństwie, że pracowałaś całe życie" - powiedziała Smaszcz.