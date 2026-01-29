Pela szykuje się na pierwszą randkę. Mówi o cyjanotypii

Pierwsze randki często bywają niezwykle stresujące. Nie da się ukryć, że obie strony chcą wypaść jak najlepiej. O swoich doświadczeniach i propozycjach opowiedzieli goście "Pytania na śniadanie". Wśród nich znalazł się Maciej Pela, który od nieco ponad roku jest singlem. Jaka jest jego wymarzona randka? Już wszystko jasne.
Maciej Pela w "Pytaniu na śniadanie" przyznał, gdzie zabrałby drugą osobę na pierwszą randkę. Wszystko wskazuje na to, że jego propozycja była zaskakująca dla pozostałych gości. - Dla mnie pierwsza randka ma być o tej osobie. Szansa na poznanie kogoś. Chciałbym odejść od takiego sztampowego spacerowania czy wyjścia do restauracji. Mi się marzy wyjście na warsztaty kulinarne z taką osobą (...), gdzie możnaby było od razu razem gotować - wyznał tancerz. Na pytanie od prowadzącego, czy nie będzie to test, odpowiedział z humorem. - Po co testować, skoro ja potrafię gotować? - wyznał. Opowiedział też, że znalazł warsztaty z cyjanotypii, czyli historycznej techniki fotograficznej.
Maciej Pela powiedział też, że zaczął szukać ciekawych warsztatów przy okazji zabawy " ze swoimi "dziewczynami". - Córkami, wolę podkreślić - roześmiał się. Dodał, że takie niekonwencjonalne warsztaty z pewnością byłyby świetną pierwszą randką.
Maciej Pela jest osobą publiczną. Z tego względu potencjalna partnerka może go już "znać" z mediów i mieć wykreowany jego obraz. Jak się na to zapatruje? Podkreślił, że często informacje w sieci nie są zgodne z prawdą. - Często jest to kreacja jakichś osób trzecich (...), okazuje się, że gdy internetowa maska opada na spotkaniu, w trakcie rozmowy, jest zaskoczeniem. Ktoś sobie budował obraz w jakiś sposób i okazuje się, że jest inny - wyznał.
Dodał, że ma przez to obawy i nie randkuje zbyt dużo. W jego przypadku problemem jest też brak czasu. Zauważył, że ważne jest to, że potencjalna partnerka chce dowiedzieć się prawdy o nim, a nie bazuje na informacjach z mediów. - Jeżeli ktoś się przebije przez opinie innych, to świadczy o tej osobie, że szuka prawdy i jest wartościowa - podkreślił.