W czasach największych sukcesów Adama Małysza jego rodzina była stałym elementem medialnych relacji. U boku mistrza zawsze stała żona, która wspierała go zarówno w chwilach triumfu, jak i porażek. Dziś para żyje spokojniej, jednak ich historia nadal przyciąga uwagę. Jednym z najczęściej powracających tematów jest wiek małżonków i to, jak niewielka różnica ich dzieli.

Miłość, która szybko przerodziła się w małżeństwo. Ich związek od początku opierał się na bliskości i zaufaniu

Adam Małysz i Izabela poznali się bardzo młodo, a decyzję o ślubie podjęli zaledwie rok po rozpoczęciu związku. Małżeństwem są od ponad dwóch dekad i przez ten czas uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim sporcie. Przez lata rzadko dzielili się szczegółami z życia prywatnego. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak blisko wiekowo są Adam i Izabela Małysz. Oboje urodzili się w grudniu, a różnica między nimi wynosi dokładnie rok bez jednego dnia. Adam Małysz przyszedł na świat 4 grudnia 1977 roku, a jego żona 3 grudnia 1978 roku. Oznacza to, że ich urodziny niemal się pokrywają, co przez lata było ciekawostką dla najbliższego otoczenia. Ta minimalna różnica wieku sprawia, że małżonkowie często byli postrzegani jako rówieśnicy, co dodatkowo podkreśla ich partnerską relację.

Adam Małysz pozostaje ikoną polskiego sportu. Jego sukcesy na skoczniach przeszły do historii

Choć od zakończenia kariery minęło już sporo czasu, Adam Małysz wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem kibiców. Czterokrotna Kryształowa Kula, cztery tytuły mistrza świata i cztery medale olimpijskie na stałe zapisały go w historii sportu. Jako pierwszy Polak zdobył Kryształową Kulę trzy razy z rzędu, dołączając do wąskiego grona najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Do tego dochodzi triumf w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, który przez lata pozostawał marzeniem wielu zawodników. W trakcie kariery Adam Małysz odniósł 39 indywidualnych zwycięstw w zawodach Pucharu Świata i 92 razy stawał na podium. Jego sukcesy zapoczątkowały w Polsce zjawisko określane mianem ''małyszomanii'', które na trwałe zmieniło popularność skoków narciarskich. Dziś Małysz realizuje się w nowych rolach, a jego życie rodzinne, choć mniej widoczne, nadal budzi sympatię fanów.