Jedno zdanie wystarczyło. Tak Leszczak skomentowała rozstanie z Koterskim

Relacja Marceli Leszczak i Michała Koterskiego od lat wzbudzała ogromne emocje. Para przez niemal dekadę przechodziła przez kolejne kryzysy, rozstania i powroty, aż w końcu we wrześniu ubiegłego roku Leszczak oficjalnie potwierdziła problemy w związku, a niedługo później do sądu trafił pozew rozwodowy. Mimo to temat małżeństwa z Koterskim wciąż powraca - zwłaszcza gdy w przestrzeni publicznej pojawiają się wypowiedzi jej byłego partnera. Ostatnie wyznanie celebrytki na temat ich relacji może zaskoczyć.

Marcela Leszczak zabiera głos po rozstaniu. "Po drugiej stronie jest ktoś, kto świadomie milczy"

Byli partnerzy utrzymują kontakt ze względu na syna i razem pojawiają się na ważnych wydarzeniach rodzinnych. Początkowo Marcela dzieliła się w mediach społecznościowych emocjonalnymi wpisami, które jasno pokazywały, jak trudny był to dla niej czas. W jednym z najnowszych postów na Instagramie Leszczak zasugerowała, że nie wszystko, co można usłyszeć w podcastach czy zobaczyć w mediach społecznościowych, oddaje pełen obraz rzeczywistości. "Tym razem upewniłam się, że nie wszystko, co widzimy w social mediach i słyszymy w podcastach, musi być w pełni zgodne z tym, jak jest naprawdę. Wiele rzeczy mówi się w sposób, który dobrze brzmi i dobrze wygląda wizerunkowo, ale to wciąż jest tylko jedna strona historii" - napisała Leszczak.

Zaapelowała do odbiorców, by z dystansem podchodzili do treści publikowanych w internecie i nie przyjmowali bezkrytycznie wszystkiego, co się w nim pojawia. "Warto o tym pamiętać i nie brać wszystkiego za pewnik, bo po drugiej stronie często jest ktoś, kto świadomie milczy. Nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia... Internet pokazuje tylko fragment rzeczywistości, a nie całość. Szczególnie wtedy, gdy w tle są relacje obciążone problemami, których nie widać na zewnątrz. Życzę wszystkim świętego spokoju" - czytamy na Instagramie.

Marcela Leszczak odpowiada fance na Instagramie. Wymowny komentarz o rozstaniu

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze obserwatorów. Jedna z fanek odniosła się wprost do zakończenia relacji z Michałem Koterskim. "Nie mogę uwierzyć, że przestaliście się kochać" - napisała internautka. Odpowiedź Marceli była krótka, ale niezwykle wymowna. "Ja też..." - odpowiedziała.