Jedno zdanie wystarczyło. Tak Leszczak skomentowała rozstanie z Koterskim

Relacja Marceli Leszczak i Michała Koterskiego od lat wzbudzała ogromne emocje. Para przez niemal dekadę przechodziła przez kolejne kryzysy, rozstania i powroty, aż w końcu we wrześniu ubiegłego roku Leszczak oficjalnie potwierdziła problemy w związku, a niedługo później do sądu trafił pozew rozwodowy. Mimo to temat małżeństwa z Koterskim wciąż powraca - zwłaszcza gdy w przestrzeni publicznej pojawiają się wypowiedzi jej byłego partnera. Ostatnie wyznanie celebrytki na temat ich relacji może zaskoczyć.
Byli partnerzy utrzymują kontakt ze względu na syna i razem pojawiają się na ważnych wydarzeniach rodzinnych. Początkowo Marcela dzieliła się w mediach społecznościowych emocjonalnymi wpisami, które jasno pokazywały, jak trudny był to dla niej czas. W jednym z najnowszych postów na Instagramie Leszczak zasugerowała, że nie wszystko, co można usłyszeć w podcastach czy zobaczyć w mediach społecznościowych, oddaje pełen obraz rzeczywistości. "Tym razem upewniłam się, że nie wszystko, co widzimy w social mediach i słyszymy w podcastach, musi być w pełni zgodne z tym, jak jest naprawdę. Wiele rzeczy mówi się w sposób, który dobrze brzmi i dobrze wygląda wizerunkowo, ale to wciąż jest tylko jedna strona historii" - napisała Leszczak.
Zaapelowała do odbiorców, by z dystansem podchodzili do treści publikowanych w internecie i nie przyjmowali bezkrytycznie wszystkiego, co się w nim pojawia. "Warto o tym pamiętać i nie brać wszystkiego za pewnik, bo po drugiej stronie często jest ktoś, kto świadomie milczy. Nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia... Internet pokazuje tylko fragment rzeczywistości, a nie całość. Szczególnie wtedy, gdy w tle są relacje obciążone problemami, których nie widać na zewnątrz. Życzę wszystkim świętego spokoju" - czytamy na Instagramie.
Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze obserwatorów. Jedna z fanek odniosła się wprost do zakończenia relacji z Michałem Koterskim. "Nie mogę uwierzyć, że przestaliście się kochać" - napisała internautka. Odpowiedź Marceli była krótka, ale niezwykle wymowna. "Ja też..." - odpowiedziała.